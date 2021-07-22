سلافة معمار تفجع بوفاة والدتها وتتلقى التعازي من النجوم

سلافة معمار النجمة السورية فجعت بوفاة والدتها اليوم الخميس، حيث كشفت نقابة الفنانين بسوريا عن الخبر الحزين عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وجاء في النعي: "فرع دمشق لنقابة الفنانين.. يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلافة معمار بوفاة والدتها.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة والدة سلافة معمار

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة فاطمة علي الريشة، عقب صلاة الجمعة غدًا في محافظة حماه السورية، ثم توارى الثرى في قرية عقارب الصافية بمدينة السلمية في حماه، وتتقبل أسرة الراحلة التعازي من الجميع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وقراءة الفاتحة والدعاء للراحلة، وذلك بسبب الظروف الراهنة الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا، بحسب ما أعلنته الأسرة في نعيها.

النجوم يقدمون التعازي للفنانة سلافة معمار

ونعى والدة الفنانة سلافة معمار عدد من المتابعين والنجوم، حيث علق الفنان قاسم ملحو على نعي نقابة الفنانين وقال: "ألف رحمة ونور تنزل على روحها، وربي يصبر قلبك يا أم دهب".

كما قدمت المخرجة السورية رشا شربتجي، التعازي لصديقتها سلافة معمار، ونشرت صورة الراحلة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "أحر العزاء لأختي وحبيبتي النجمة سلافة معمار بوفاة والدتها الطيبة الكريمة الجميلة.. تغمدها الله بواسع رحمته وجعلها من أهل الجنة وألهم سلافة وجميع أحبابها وأفراد عائلتها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحدث أعمال سلافة معمار

الفنانة كارمن لبس نعت والدة صديقتها وكتبت عبر تويتر: "الله يرحم امك، ما في كلام ولا أي شي بيعزّي فقدان الأهل.. يا رب الجنة من نصيبها، والله يصبّر قلبك".

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال سلافة معمار كان مسلسل "حارة القبة" الذي عرض مؤخرًا، وشارك في بطولته كل من عباس النوري وخالد القيش وفادي صبيح ونادين تحسين بيك ومحمد حداقي وشكران مرتجى ونادين خوري وغيرهم، وتدور الأحداث في إطار الدراما الممزوجة بالتشويق، حول فترة الحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، وتسليط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر.