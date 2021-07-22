فيديو جورج وسوف يتصدر الترند ويستعد لإحياء أولى حفلاته بالسعودية: "فرحتي لا توصف"

جورج وسوف النجم السوري وصل قبل ساعات إلى المملكة العربية السعودية، من أجل إحياء أولى حفلاته بالمملكة ضمن موسم حفلات صيف جدة، والتي تم الكشف عن تفاصيلها خلال الأسابيع الماضية، وعبر جمهور جورج وسوف عن مدى تحمسهم لحضور حفله الأول هناك.

جورج وسوف يستعد لحفله الأول بالسعودية

جورج وسوف بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية تصدر الترند بالمملكة، كما حرص على التعبير عن مدى تشوقه لملاقاة الجمهور السعودي، وذلك خلال مقطع فيديو نشره حساب شركة "بنش مارك" المنظمة لحفل جورج وسوف في جدة، على تويتر.

جورج وسوف يوجه كلمة للجمهور قبل حفله في جدة

وقال النجم السوري الملقب بسلطان الطرب في الفيديو: "فرحان وكتير مبسوط، أنا هون في جدة وهغني وإن شاء الله تطلع حفلة جميلة.. وفرحتي لا توصف بأول مرة أغني بالمملكة العربية السعودية.. أشوفكم بخير"، وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر جمهور جورج وسوف في السعودية عن مدى استعدادهم لحضور ومتابعة الحفل المقرر إقامته غدًا الجمعة، على مسرح "جدة سوبر دوم".

وطرح الفنان جورج وسوف في الفترة الأخيرة عدة أعمال فنية جديدة له، كان أحدثها أغنية "ياه عالزمن"، على قناته بيوتيوب، ومن قبلها أغنية "صاحي الليل"، وحققت أغانيه نجاحاً كبيراً على يوتيوب، وأحيا كذلك جورج وسوف في الأشهر الماضية حفلات أونلاين على تطبيق "شاهد"، قبل أن يعود للحفلات الجماهيرية ويستعد لحفله الأول في جدة والسعودية.

جورج وسوف وموقف مؤثر مع إحدى معجباته

وفي يونيو الماضي أحيا جورج وسوف حفلا في دمشق، وتصدر اهتمامات الجمهور بعد انتشار مقطع فيديو جمعه بإحدى المعجبات التي حضرت حفله، حيث ظهرت الفتاة وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات إحدى أغاني سلطان الطرب، والذي سمح لها بالوقوف بجانبه على المسرح ومصافحته، كما طالبها بالتوقف عن البكاء وأعطاها منديلًا لتمسح دموعها وقام باحتضانها، لتحاول بعدها تقبيل يده لكنه رفض ذلك، وظل يتحدث معها خلال الحفل.

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور مع موقف جورج وسوف تجاه الفتاة الذي تسبب في حالة تصفيق من الحضور، وأشاد الجميع بتصرفه وتواضعه مع الفتاة واحترامه لجمهوره بشكل عام.