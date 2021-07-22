فيديو أصالة وحسين الجسمي يشعلان حماس الجمهور بحفلهما في أبو ظبي

حسين الجسمي والنجمة أصالة أحيا كل منهما حفلًا غنائيًا في أبو ظبي مساء اليوم الخميس، وتحديدًا في اتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتفاعل عدد كبير من جمهور النجمين معهما بعد أن قدم كل منهما فقرته بالحفل.

أصالة تقدم فقرتها بحفل أبو ظبي وسط حفاوة من الجمهور

وبدأت النجمة السورية أصالة فقرتها بالحفل وسط ترحيب كبير من الجمهور ولفتت في البداية أنها تتملكها حالة من الخوف كعادتها في كل حفل جماهير تحييه، وقدمت مجموعة من أبرز أغانيها ومنها "بنت أكابر، بتعرف حبيبي، سؤال بسيط، ما عرفت أنطق، عقوبة" وغيرها من الأغاني الشهيرة.

وحرص عدد من محبي أصالة والذين حضروا حفلها بأبو ظبي، على مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات للنجمة السورية خلال غنائها في الحفل، والتي لاقت إعجاب وتفاعل الكثيرين.

حسين الجسمي يتألق في حفله بأبو ظبي

وبعد أن أنهت أصالة فقرتها الغنائية، صعد إلى خشبة المسرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس، ومن بين تلك الأغاني "أهواك للموت، بحبك وحشتيني، بالبنط العريض، أول عشق، " إضافة إلى أغنية نسم علينا الهوى للمطربة الكبيرة فيروز.

وحرص جمهور حسين الجسمي على توثيق لحظاتهم خلال الحفل، على انستجرام، فيما قرر الجسمي إعادة نشر بعض الفيديوهات الخاصة بالحفل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بانستجرام.

الجدير بالذكر أن حسين الجسمي، كان قد شوق جمهوره على انستجرام قبل أسابيع، بالترويج لحفله حيث نشر الإعلان الخاص بالحفل وكافة التفاصيل المتعلقة بالحجز، وعلق قائلًا: "الاشتياق مشترك.. الجمهور ونحن.. بإذن الله سنوثّق فرحتنا سوياً في حفلنا في العيد.. الموعد والمكان وعنوان الفرح في أبو ظبي".

حفلات أبو ظبي في عيد الأضحى

فيما روجت أصالة كذلك للحفل فكتبت عبر انستجرام: "رح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق.. قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته بمحبتكم أنا قويّه ..ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديدة .. ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوه حلوه وأعياد".

ومن المقرر أيضًا أن يقام حفلًا غنائيًا غدًا الجمعة، في جزيرة ياس أيضًا بأبو ظبي، ضمن حفلات عيد الأضحى، وسوف يحييه النجم المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية ميريام فارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الحضور والمنظمين، بحسب ما أعلن الاتحاد أرينا من قبل في بيان رسمي.