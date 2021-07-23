شاهدوا أطرف فيديوهات كريم محمود عبد العزيز الكوميدية..قلّد عادل إمام وأشعل السوشيال ميديا مع سليمان عيد

كريم محمود عبد العزيز الفنان المصري بات حديث الجمهور في الأيام القليلة الماضية بمجرد أن شارك متابعيه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف جمعه بالفنان الكوميدي سليمان عيد، وقاما خلاله بأداء أحد الأغاني الشعبية، ولاقى الفيديو تفاعل قطاع كبير من الجمهور وأصدقاء النجمين بسبب خفة ظلهما وجديتهما خلال أداء الفيديو.

فيديوهات كريم محمود عبد العزيز المرحة وتقليد عادل إمام

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها كريم محمود عبد العزيز فيديو طريف مع أحد زملائه، ويلقى إعجاب قطاع كبير من متابعيه، حيث شارك كريم الجمهور من قبل مقطع فيديو ظهر فيه مع النجم شيكو وهما يؤديان ويرددان كلمات أغنية "حبيب حياتي" للفنان مصطفى قمر ولكن بطريقة طريفة، كما ظهر في فيديو آخر مع سليمان عيد وهم يقومون بأداء أحد مشاهد الفيلم الشهير "طيور الظلام" وظهر كريم وهو يقلد الزعيم عادل إمام.

@karimmahmoudabdelaziz_ original sound - Karim Mahmoud Abdel Aziz

ظهور كوميدي لكريم محمود عبد العزيز مع أصدقائه

كما ظهر مع النجوم شيكو وهشام ماجد وشقيقه محمد محمود عبد العزيز وهم يؤدون أحد مشاهد فيلم "الفرن" للفنان عادل أدهم ويونس شلبي، ولاقت طرافتهم تفاعل عدد كبير من جمهور كل منهما.

وفي رمضان الماضي نشر نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز مقطع فيديو ظهر فيه أيضًا خلال تواجده مع مجموعة كبيرة من أصدقائه وهم يتناولون الإفطار، ويمازحون بعضهم البعض على أنغام أغنية جمع حبايبك للفنان عمرو دياب.

أحدث اعمال كريم محمود عبد العزيز

ويعتبر كريم محمود عبد العزيز من أشهر وأطرف النجوم الذين يتفاعلون مع جمهورهم بفيديوهات "تيك توك" مرحة، تلقى إعجاب الجمهور وتتصدر الترند بسبب فكرتها وطريقة تصويرها الكوميدية التي دائمًا ما تكون نابعة من الفنان الشهير، ويشارك في تصويرها زملائه.

وينتظر الفنان المصري الشهير عرض أحدث أفلامه "موسى" يوم 11 أغسطس، الذي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم موسى، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

والعمل يشارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من إياد نصار وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله وغيرهم، وإخراج بيتر ميمي.

