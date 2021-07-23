ياسمين عبد العزيز تخرج من المستشفى خلال أيام وشقيقها يكشف تطورات إيجابية جديدة عن حالتها

ياسمين عبد العزيز طرأت تطورات جديدة على حالتها، بعد خروجها من العناية المركزة قبل يومين، حيث طمأن شقيقها وائل عبد العزيز الجمهور على حالتها الصحية في تدوينة جديدة عبر حسابه على فيسبوك.

تطورات إيجابية في حالة ياسمين عبد العزيز

وائل عبد العزيز طمأن الجمهور على حالة شقيقته التي مازالت تتلقى العلاج بالمستشفى حتى الآن بعد مضاعفات عملية جراحية أجرتها قبل أيام، وأكد أن حالتها باتت مستقرة وبصدد الخروج من المستشفى قريبًا.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: "أنا عايز اشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة وعايز اشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت.. حقيقي حب كبير لبنتي وأختي".

ياسمين عبد العزيز بصدد الخروج من المستشفى

وأضاف وائل عبد العزيز: "ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب"، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة المصرية مع تدوينة شقيقها وتمنوا لها الشفاء العاجل، وعبروا عن مدى سعادتهم بالأخبار الإيجابية التي تظهر مؤخرًا عن حالتها بعد فترة من القلق.

وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين على حالتها الصحية بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية وإصابتها بمضاعفات خطيرة، ونشر أحمد العوضي عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وعدم الاستماع إلى الشائعات حول حالتها الصحية، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل.

أحمد العوضي يطمئن الجمهور على حالة زوجته

كما حرص العوضي على طمأنة الجمهور قبل يومين على حالة زوجته بعد مغادرتها العناية المركزة، وكتب عبر فيسبوك: "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة اسبوعين خوفا عليها، حيث ان الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة.. اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين حرصوا على الدعاء لها، الفنانة شريهان ومنى زكي وأحمد حلمي ومنة شلبي وهند صبري ومي عز الدين وزينة ودنيا سمير غانم وأحمد السعدني وأحمد السقا وكريم عبد العزيز ونبيل الحلفاوي ورانيا محمود ياسين وشهيرة وإليسا وأنغام وأصالة وأحلام وقطاع كبير من نجوم الوطن العربي.

وتردد أن ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع طبيبها في المستشفى، وأجرت منظار ولكنه سبب مشكلة في القولون، مما سبب لها مضاعفات صحية وانتقلت إلى العناية المركزة.