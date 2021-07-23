محمد حماقي يشيد بمسرحية "كوكو شانيل" ويوجه رسالة مؤثرة جدا لـ شريهان

محمد حماقي وجه رسالة للفنانة شريهان بعد عرض مسرحية "كوكو شانيل" على منصة "شاهد" خلال عيد الأضحى المبارك، كما أشاد النجم المصري بالعمل المسرحي وجميع صناعه.

محمد حماقي يشيد بعودة شريهان في مسرحية "كوكو شانيل"

محمد حماقي نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية لمسرحية "كوكو شانيل" للنجمة الكبيرة شريهان والتي بدأ عرضها على منصة "شاهد" مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك، محمد حماقي أشاد بظهور الفنانة شريهان بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، وأكد عدم شعوره بهذا الغياب، وأن شريهان نجحت في خطف قلوب محبيها من أول مشهد أطلت به على المسرح.

فكتب محمد حماقي: "العيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم، وأنا حسيت بده جداً لما إتفرجت على (كوكو شانيل)، كإنك مغيبتيش وكإنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح، طول عمرك نجمة كبيره أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطه ومنتهى السحر العيد برجوعك عيدين يا شريهان".

محمد حماقي يوجه الشكر لصناع مسرحية "كوكو شانيل"

محمد حماقي وجه أيضا الشكر لشريهان على "كوكو شانيل" والذي وصفه بالعمل العظيم وطلب من الفنانة شريهان عدم الغياب من جديد عن جمهورها، وتحديدا بعد النجاح الذي تحقق عقب عرض مسرحية "كوكو شانيل"، كما وجه الشكر كذلك لجميع القائمين على العرض الذي أكد أنه بمعايير عالمية فكتب محمد حماقي: "شكراً على العمل العظيم ده وشكراً انك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني، وعايز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية".

إشادات واسعة بمسرحية "كوكو شانيل" لشريهان

مسرحية "كوكو شانيل" لشريهان قد تم الانتهاء من تنفيذ العرض الخاص بها قبل حوالي 4 سنوات، إلا أنه تأجل طرح العمل في وقت سابق لأكثر من مرة، قبل أن تحصل منصة "شاهد" على حقوق عرضه لتبث المسرحية لأول مرة في عيد الأضحي، مما تسبب في ردود فعل واسعة من قبل الجمهور الذي أشاد بظهور الفنانة المصرية الغائبة منذ سنوات طويلة عن الساحة الفنية حيث أكد بعضهم أن شريهان ظهرت على المسرح وكأنها لم تغب عنه لسنوات، وكان من بين النجوم الذين شاركوا في أدوار شرفية بالمسرحية الفنان آسر ياسين والسيناريست تامر حبيب والفنان هاني عادل والفنانة حنان يوسف، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل جروب".

الصور من المركز الإعلامي لشبكة MBC ومنصة شاهد، ولقطات من العرض المسرحي "كوكو شانيل" الذي يعرض عبر المنصة، وكذلك من الصفحة الرسمية للفنان محمد حماقي على "انستجرام".