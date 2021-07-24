عبير صبري توجه رسالة لمروجي شائعة وفاة دلال عبد العزيز

أعربت الفنانة عبير صبري عن غضبها من نشر شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز . وكتبت عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : استاذه دلال بخير الحمد لله ومفيش داعي للاشاعات السخيفة، ربنا ينتقم من أي موقع ينشر خبر غلط حرام عليكم بناتها ربنا بشفيها ويعافيها.

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