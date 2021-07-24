شاهد.. سامح حسين مع عائلته

شارك الفنان الكوميدي،سامح حسين،جمهوره صورة جديدة بصحبة عائلته من عطلته الصيفية ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. والتقط سامح حسين سيلفي مرح مع العائلة، كتب معلقا من خلالها:"صوره من ضمن الصور إللى فاطمه مبوظهالنا ????????????#سامح_حسين #عيد_الاضحى ".

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