الفنان محمد الشرنوبي يعبر عن سعادته بالمشاركة في ”ياما في الجراب يا...

عبر الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته بالمشاركة في عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي". ونشر الشرنوبي البوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب معلقا من خلال البوستر:"فخور اني جزء من مشروع فني كبير زي #ياما_في_الجراب_يا_حاوي". وقال محمد الشرنوبي: “شرف كبير لأي فنان شاب مشاركة النجم الكبير د/ يحيى الفخراني اي عمل فني والحمدلله اني نلت شرف كبير زي ده”. وأضاف: "عاوز اشكر مجدي الهواري على مستوى الانتاج الفني المبهر اللي متنفذ في المسرحية اللي مخلينا كلنا حاسيين اننا بنعمل عمل عالمي كلنا فرحنانين و فخورين و مبسوطين بي".

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