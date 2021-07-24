ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام. وظهرت ناهد السباعي في الصورة بلوك جديده ولون شعر مختلف، وعلقت علي الصورة قائله :" عزه الهبلة جابت مايوه ".

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