رسائل غزل متبادلة بين منة عرفة وزوجها جعلتهما محط اهتمام الجمهور

منة عرفة تصدرت اهتمام الجمهور في الساعات الأخيرة بسبب الرسائل الرومانسية المتبادلة بينها وبين زوجها محمود المهدي والتي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي.

غزل متبادل بين منة عرفة ومحمود المهدي

منة عرفة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان محمود المهدي وذلك أثناء جولة تسوق جمعتهما، منة عرفة نشرت مقطع من أحد الأبيات الشعرية على الصورة، عبرت من خلاله عن حالة الحب التي تعيشها مع محمود المهدي وأنها ترى أن أصعب الأشياء التي تمر بها في حياتها باتت بسيطة بسبب علاقتهما فكتبت منة عرفة: "وإني أراك بعينِ قلبي جنةُ يا من بك مر الحياةِ يطيبُ".

محمود المهدي علق أيضا على الصور التي جمعته بمنة عرفة ورسالتها الرومانسية له، حيث أكد أنه أيضا يراها الشخص الذي يعوضه عن حياته السابقة وأن لقائهما جاء بعد صبر طويل فكتب محمود مهدي: "وانا شايفك عوض ربنا بعد صبر".

فيديوهات منة عرفة ومحمود المهدي محط إعجاب الجمهور

رسائل الثنائي محمود المهدى ومنة عرفة حظت بتفاعل واسع من المتابعين وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بعلاقة الثنائي خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ الكشف عن عقد قرانهما، حيث بات كل منهما ينشر العديد من الفيديوهات الطريفة التي تجمعهما ويسجلان من خلالها أبرز المواقف في حياتهما، وقد نالت هذه الفيديوهات مئات الآلاف من المشاهدات عند نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان محمود المهدي قد نشر فيديو تحدى عبر حسابه على "انستجرام" يجمعه بمنة عرفة وهما يقومان ببعض الحركات بالايدي في نفس الوقت، وحقق الفيديو أكثر من 150 ألف مشاهدة.

موعد زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

محمود المهدي كشف عن عقد قرانه على الفنانة منة عرفة في نهاية شهر يونيو الماضي حيث نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام"، ظهرت فيها يدين العروسين وهي مغطاة بالمنديل الأبيض، وأكد أن عقد القران تم بحضور أفراد الأسرة فقط، وأنه حفل الزفاف سوف يقام بعد عرض فيلم "666" فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: "الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم (666)".

كما علقت الفنانة منة عرفة على عقد قرانها في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، ووجهت الشكر إلى كل من وجه لها التهنئة على حفل عقد قرانها، وقالت في تصريحاتها:" الله يبارك فيكم كلكم عالكلام الجميل اللي جالنا ده والمسجات يلي جاتلنا أنا ومحمود عقبال كل اللي لسه ما تجوزش"، وقالت منة عرفة في تصريحاتها إن فرحتها تكتمل دائماً بدعوات الناس لها وأمنياتهم لها وخطيبها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة منة عرفة ومحمود المهدي على "انستجرام".