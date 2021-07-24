مروان خوري يودع عزوبيته ويحتفل بزواجه ..بالفيديو والصور

مروان خوري يحتفل بزفافه أخيراً ويودع عزوبيته حيث يعتبر من أشهر النجوم العازبين في الوسط الفني، وتداول معجبيه صورا ومقاطع فيديو ظهر فيها مع عروسته ضمن أجواء احتفاله بزواجه الذي ضم حشد من أقاربه وأصدقائه.

مروان خوري يحتفل بزفافه

تداول معجبو النجم اللبناني مروان خوري مجموعة صور ومقاطع فيديو من احتفال الأخير بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني حيث ظهر مروان خوري بجانبها وهو يقطع قالب الكيك كما ظهر في فيديو آخر وهو يتمايل معها على وقع إحدى الاغنيات، بينما ظهرت العروس وهي ترتدي فستان سهرة أسود بطبقات الشيفون والكشاكش في تمرد منها على فساتين الزفاف البيضاء، بينما زيّنت شعرها بطوق من الورود البيضاء.

وانهالت التهاني على مروان خوري الذي كان عازفا عن الزواج، وتمنى له الجمهور حياة زوجية سعيدة معربين عن سعادتهم بهذا القرار الذي اتخذه نجمهم وتوديعه للعزوبية اخيرا.

مراون خوري ومواصفات عروسته

الفنان مروان خوري سبق وأن كشف قبل أشهر ماضية في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" عن نيته في الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني، وقال بأنه يستعد لإقامة حفلة زفاف صغيرة يقتصر الحضور فيها على الأهل والأصدقاء المقرّبين.

وقال مروان خوري : "حفل زفافي سيكون هذا العام وسيكون مقتصراً فقط على الأهل، وأنا سعيد بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة" مضيفا أنه قرر توديع العزوبية من أجل الاستقرار والأمان، وهو ما يبحث عنه كل إنسان، وأشار إلى أن ذلك هو الدافع الأول له من الزواج بعد هذا العمر من العزوبية بالإضافة إلى فكرة تأسيس أسرة وانجاب أبناء.

وتحدث مروان خوري عن عروسه في تصريحاته وقال إنها من خارج الوسط الفني، ولكنها تعمل في مجال آخر وقريبة منه، وكشف إن الانسجام العاطفي حدث بينهما بسبب التفاهم وحبها لشخصيته وموسيقاه، ولا يشترط أن تعتبره نجم ولكن يرى من المهم ان تكون زوجته محبة لعمله وموسيقاه.

مروان خوري تطرق في اللقاء الى مواصفات عروسه وقال إنه كان يبحث عن زوجة تتفهم عمله وأجوائه الصعبة بالإضافة إلى حبها لموسيقاه وتعطيه الثقة في ذلك، بالإضافة إلى امتلاكها لشخصية وعمل أيضاً لأنه يرى أن ذلك من حقها، رغم إنه يميل إلى الطابع الشرقي في علاقته العاطفية، وأضاف إنه ليس رومانسياً طوال الوقت مثل أغانيه ولكن هناك جوانب وأشياء مختلفة أخرى في شخصيته.

آخر أعمال مروان خوري

مروان خوري كان قد طرح قبل فترة ديو غنائي مع الفنانة العراقية، أصيل هميم بعنوان "حكاية حب" كلمات د. يوسف سليمان، الحان محمود عيد، توزيع اليكساندر ميساكيان، ميكساج روجيه ابي عقل، والأغنية باللهجة الخليجية.