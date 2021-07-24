ردود أفعال واسعة من النجوم بعد ترويج شائعة وفاة دلال عبدالعزيز وحسن الرداد يحذر

شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد انتشارها بشكل كبير خلال الساعات الماضية تسببت في ردود فعل واسعة بين النجوم الذين دعم بعضهم الفنانة دلال عبدالعزيز بالدعاء، بينما هاجم البعض الآخر مروجي هذا الشائعات.

النجوم يهاجمون مروجي شائعات وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز بعد انتشار شائعة وفاتها جاء رد فعل سريع من العديد من نجوم الوسط الفني الذين علقوا على الشائعة عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هاجم بعضهم مروجيها وسعوا كذلك لطمأنة الجمهور على حالتها ومن بينهم الفنانة عبير صبري التي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة دلال عبدالعزيز أكدت من خلالها أنها بخير كما أوضحت تأثير مثل هذا الشائعات على كل من إيمي ودنيا سمير غانم فكتبت: "أستاذه دلال بخير الحمد لله ومفيش داعي للشائعات السخيفة، ربنا ينتقم من أي موقع ينشر خبر غلط حرام عليكم بناتها ربنا بشفيها ويعافيها".

بوسي شلبي الإعلامية المصرية هاجمت أيضا الشائعات التي تم تداولها عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز فكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "دلال زي الفل بلاش اشاعات حرام"، آيتن عامر من النجوم الذين تفاعلوا مع ما تم نشره عن الفنانة دلال عبدالعزيز وأكدت الفنانة المصرية في رسالتها عبر حسابها على "انستجرام" أن دلال عبدالعزيز بخير وتمنت أن يتمم الله شفائها فكتبت: "بخير الحمدلله وبلاش ننشر شائعات، ربنا يكمل شفاها على خير يا رب".

النجوم يواصلون الدعاء لفنانة دلال عبدالعزيز

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة طلبت من متابعيها الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز كما شنت هجوما على مروجي وفاتها، وطرحت تساؤلات حول الاستفادة من نشر هذه النوعية من الأخبار الغير حقيقية فكتبت: "ربنا يديكي الصحة و يشفيكي و يقومك بالسلامة يارب حقيقي انا مش مصدقة الناس الي بتقول اشاعات زي دي بجد بتستفيدو ايه؟ بجد حرام عليكم بدل ما تنزلو اشاعات كاذبةعلشان بس الترند ادعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة و يصبر بناتها و اهلها، حقيقي ناس مريضه بجد. انا بطلب من اي حد يشوف البوست ده يدعي كتير لأستاذة دلال عبدالعزيز ان ربنا يقومها بالسلامة الدعاء يرد القدر".

كما علقت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي أيضا عبر حساب والدتها على "انستجرام" ونفت هذه الشائعة فكتبت: "طنط دلال بخير الحمد لله والشكر لله"، كما دعمت الفنانة روجينا عبر حسابها على "انستجرام" الفنانة دلال عبدالعزيز وتمنت شفائها وعودتها إلى أسرتها من جديد فكتبت: "ربنا يشفيكى ويقومك بألف سلامة ويردك لبناتك ولكل الناس اللى بتحبك وانا واحدة منهم، شائعة بشعة اتقوا ربنا".

حسن الرداد: "أنا ورامي رضوان مصدر الأخبار الوحيد لحالة دلال عبدالعزيز"

الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان رد كل منهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الشائعات التي انتشرت حول وفاة الفناة دلال عبدالعزيز، وهاجموا مروجيها، كما طلب حسن الرداد في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أن يتم مراجعته وكذلك رامي رضوان في أي تفاصيل تخص حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، فكتب : "رجاء احنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية ل دلال عبدالعزيز ،الاخبار من خلالنا فقط ، رامى رضوان او منى شخصيا".

وكان العديد من النجوم قد عبروا عن صدمتهم بعد انتشار شائعة الوفاة ومن بينهم الفنانة إيناس عز الدين التي علقت على ما نشره الفنان حسن الرداد فكتبت: "وجع قلوبنا والصدمة.. ربنا يشفيها ويعافيها يارب وتقوم بالسلامة"، ولم تعلق حتى الآن كل من إيمي ودنيا سمير غانم على هذه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة إيمي ودنيا سمير غانم ورامي رضوان على "انستجرام".