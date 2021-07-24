صور يسرا تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدتها بكلمات مؤثرة:"خدتي معاكي الفرح كله"

يسرا أحيت الذكرى الثانية لوفاة والدتها، ونشرت عدة صور لها مع والدتها الراحلة ووجهت إليها رسالة مبكية على حسابها بانستقرام، وتفاعل معها عدد من النجوم والجمهور والذين قموا رسائل المواساة إليها.

يسرا تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدتها

ونشرت الفنانة يسرا صوراً لها مع والدتها الراحلة في الذكرى الثانية لوفاتها اليوم، ووجهت رسالة مؤثرة إلى والدتها عبرت بها عن افتقادها الشديد إليها ومعاناتها بعد رحيلها، وقالت في رسالتها على حسابها الرسمي بانستقرام:" أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي و حقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بنسبالي.. خدتي معاكي يا أمي الفرح كله و الحزن كله معاكي".

يسرا توجه رسالة مؤثرة إلى والدتها في ذكرى وفاتها

وتابعت الفنانة يسرا في رسالتها المؤثرة لوالدتها في ذكرى وفاتها الثانية وقالت:"كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك.. يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن و أنضف وأنقى، مكان مليان حب و سلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى.. وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا ربنا مايحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير.. بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه وربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

حزن يسرا على والدتها الراحلة

وتفاعل مع رسالة يسرا المؤثرة عدد من النجوم الذين وجهوا إليها رسائل المواساة والتضامن، ومنهم جومانا مراد ودينا وليلى علوي وهند صبري وغيرهم، وعلقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز وقالت:" الله يرحمها ويصبرك على فراقها.. ما فيش زي حنان وحضن الام"، وعلقت ليلى علوي وقالت:" الف رحمة ونور عليها ربنا يصبر قلبك"، وكذلك عبير صبري التي قالت:" ربنا يرحمها وبعفو عنها ويدخلها فسيح جناته ويصبرك حبيبتي علي فراقها".

وكانت يسرا قد عبرت عن حزنها العميق لوفاة والدتها في أكثر من مناسبة في العامين الماضيين، وكانت آخرها في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، وعبرت يسرا عن افتقادها الشديد لوالدتها الراحلة، وقالت في تصريحاتها:"بعد أمي في حاجة رايحة مني، في حاجة جوايا عمري ما رجعت زي ما كنت، عايشة وبضحك وكل حاجة بس فيه حتة كدة رايحة مش عارفة أرجعها، وبتوحشني وكل ما توحشني أروح أورها"، وكشفت الفنانة يسرا عن زيارتها لقبر والدتها في عيد ميلادها وتحدثت لها وقالت إنها لا تستطع الاحتفال بعيد ميلادها بدونها، وأشارت إلى ان والدتها دوت الخليج التي كونت شخصيتها.