رامي صبري يعلن موعد عودته للحفلات بعد فترة حداده على شقيقه الراحل:"الحياة هتمشي"

رامي صبري تجاوز فترة حزنه وحداده على شقيقه الراحل كريم صبري، ونشر اليوم رسالة جديدة على حسابه بفيسبوك أعلن بها عودته للحفلات وأنشطته الفنية بعد فترة انقطاع بسبب حالة الحديد.

رامي صبري يتجاوز فترة حداده على شقيقه الراحل

وأعلن الفنان رامي صبري اليوم موعد عودته للحفلات واستكمال أنشطته الفنية بعد فترة انقطاع بسبب حالة الحداد على شقيقه الراحل كريم صبري، حيث عاش رامي صبري فترة صعبة مؤخراً بعد وفاة شقيقه وأجل كل أنشطته الفنية، ووجه إليه عدد من زملائه عدة رسائل على مواقع التواصل لدعوته للعودة إلى مواصلة أعماله وحفلاته في موسم الصيف وتجاوز فترة حزنه على شقيقه.

رامي صبري يوجه رسالة للجمهور بعد وفاة شقيقه

ووجه رامي صبري اعتذاراً بسبب غيابه عن الحفلات مؤخراً وقال في رسالته للجمهور اليوم:" إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من 1/8/2021، واسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الافراح والحفلات في الفترة الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة اخي الغالي ( كريم ) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم امين.. الزعل جوا القلب والحياة هتمشي".

وكان رامي صبري قد وجه رسالة مؤخراً رد بها على الجدل الذي صاحب وفاة شقيقه غرقاً وعبر عن غضبه من الشائعات حول شقيقه وعلاقتهما وكذلك بسبب عدم احترام خصوصيتهما، وطلب عدم التطرق للتفاصيل الخاصة لهما ومراعاة مشاعر الأسرة، ووجه كذلك رسالة إلى زملائه النجوم بعد مواساتهم له في وفاة شقيقه وقال:" شكر واجب لكل زمايلي واخواتي الفنانين المحترمين على المواساة في وفاة اخي الغالي كريم..شكر الله سعيكم جميعاً وتقبل دُعائكم ولا أراكم مكروهاً فى عزيزٍ لديكم".

رامي صبري في حالة حزن بعد وفاة شقيقه

وعاش الفنان رامي صبري حالة حزن عميقة بسبب وفاة شقيقه كريم صبري، وواساه عدد كبير من النجوم على صفحاتهم بمواقع التواصل، ونعى شقيقه بعدة رسائل مؤثرة في الفترة الأخيرة وقال في إحداها:" دايما كنت بقولك نفسي اشوفك احسن مني وفعلا خدت الشهادة وبقيت احسن مني يا حبيبي ربنا يرحمك ادعوله"، وذلك بعد نشره خبر وفاة شقيقه وقال:" توفي الي رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفرله".