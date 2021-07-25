شاهد.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار من داخل حمام السباحة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة ، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. وظهرت ياسمين رئيس بضحكة عفوية من داخل حمام السباحة اثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية مما اثار اعجاب متابعيها.

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