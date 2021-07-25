يعقوب بوشهري يعلن إصابته بـ "كورونا" بعد أيام قليلة من عقد قرانه.. فيديو

يعقوب بوشهري المدون الكويتي ونجم وسائل التواصل الاجتماعي كشف عن إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن عقد قرانه على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري.

إصابة يعقوب بوشهري بفيروس كورونا

يعقوب بوشهري نشر عبر حسابه على "سناب شات" فيديو قصير كشف من خلاله عن إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد ما يقارب الـ11 يوم من إعلان عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وأكد على استقرار حالته لكونه حصل على لقاح كورونا سابقا، وأوضح أن الأطباء أكدوا له مدى فعالية اللقاح في مقاومة الفيروس.

يعقوب بوشهري تحدث أيضا عن فاعلية اللقاح وتحديدا بعدما أصيبت شقيقته بالفيروس، ورغم معاناتها مع مرض الربو لكنها استطاعت تجاوز الإصابة بسبب حصولها على اللقاح، مؤكدا في النهاية أن لقاح كورونا نعمة كبيرة من الله من أجل تجاوز هذه الجائحة، وعلق يعقوب بوشهري على الفيديو الذي نشره فكتب: "الله لا يريكم مكروه في غالي".

وعلق العديد من متابعي المدون الكويتي عن خبر إصابته وتمنوا له الشفاء العاجل، بينما اعتبر البعض أن إصابته جاءت بسبب الحسد الذي طاله بعد إعلان عقد قرانه.

يعقوب بوشهري يخشى من إحراج فاطمة الانصاري له

يعقوب بوشهري كشف كذلك عن نيته لتغيير بعض الديكورات في منزله، لكنه أوضح أنه يخشى من تنفيذ هذه بينما تأتي زوجته الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري لتعدل ما قام به مما يسبب له إحراج كبير، فقال يعقوب بوشهري: "الخوف أن أبدء في تغيير الديكورات وتأتي المدام إلى المنزل وتقوم بتعديل ما قمت به، ففي هذه اللحظة يصبح الأمر محرجا".

عقد قران يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري

يعقوب بوشهري نشر في الأيام الماضية عبر حسابه على "انستجرام"، صورة له من عقد قرانه على فاطمة الانصاري وعبر عن سعادته الشديدة بهذه الخطوة، حيث علق على الصورة وقال: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، ‏تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي".

وتابع في تعليقه: "اللهم اجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى، سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق، يعقوب بوشهري"، وتلقى بوشهري تهاني قطاعا كبيرا من جمهوره وأصدقاءه الذين تمنوا له حياة سعيدة مع شريكة حياته.

يذكر أنه قبل أشهر قليلة انتشرت أنباء عن خطوبة فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري، وتردد أن علاقتهما بدأت حين أهدى يعقوب لفاطمة أغنية باسمها بصوت راشد الماجد، لترد دوت الخليج بنشر صورٍ لها مع باقات زهور حمراء، حيث رجح المتابعون أنها هدية من يعقوب.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي ليعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري على "انستجرام".