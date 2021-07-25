نجوم تونس يحتفلون بأول ميدالية ذهبية لبلدهم في أولمبياد طوكيو وصابر الرباعي يبكي

صابر الرباعي والعديد من نجوم تونس عبروا عن سعادتهم بالنجاح الذي حققه السباح التونسي أيوب الحفناوي بحصوله على أول ميدلية ذهبية لتونس في أولمبياد طوكيو 2020.

صابر الرباعي يبكي بعد تتويج تونس بأول ميدالية ذهبية في طوكيو

صابر الرباعي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة للسباح التونسي أيوب الحفناوي الذي حقق إنجاز كبير صباح اليوم بالحصول على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حر، وأكد صابر الرباعي أنه لم يتمالك دموعه بعد هذا الإنجاز الكبير الذي يأتي في وقت تحتاجه تونس، مؤكدا أن السباح التونسي استطاع أن يتحدى كافة الظروف الصعبة وينجح في رفع اسم بلاده.

فكتب صابر الرباعي: "ألف مبروك الميدالية الذهبية لبطل تونس أيوب الحفناوي، والله دمعت عيني و حسيت انه مهما كانت تونس تبكي، أكيد هناك من يزرع فينا بسمة وأمل لغد أفضل لما يشوف شباب مثل أيوب يتحداو الظروف و العراقيل وسوء التسيير و ينوروا بلادهم، فخورين بيك أيوب،و بكل أبطالنا الأولمبيين و ربي يحميك و يحمي تونس و شبابها".

نجوم تونس يحتفلون بفوز أيوب الحفناوي بالذهبية

هند صبري نشرت كذلك صورة لكل من التونسي محمد خليل جندوبي لاعب التايكواندو الذي حصل كذلك على الميدالية الفضية لتونس في أولمبياد طوكيو 2020، والسباح التونسي أيوب الحفناوي صاحب ذهبية السباحة، وأكدت هند صبري على قدرة أبناء تونس على تحقيق الذهب دائما فكتبت: "أحلى هدية في عيد الجمهورية التونسية يهديها أولاد تونس لبلدنا.. أولادك يا تونس يجلبون الذهب دائما ايوب الحفناوي، ومحمد خليل جندوبي".

لطيفة نشرت أيضا مجموعة صور للسباح التونسي أيوب الحفناوي أثناء احتفاله بالحصول على الميدالية الذهبية، وأكدت لطيفة أن هذا الإنجاز يأتي كهدية لتونس التي عانت من فترة صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا فكتبت لطيفة: "احلى هدية لتونس في عيد الچمهورية هو نچاح ابنائها واولادها برغم الالم و رغم كل الظروف التي تعانيها تونس.. كل سنة وانتي طيبة يا تونس بأبنائك".

نجوم العالم العربي يهنئون السباح التونسي أيوب الحفناوي

نجوم العالم العربي قدموا كذلك التهاني للشعب التونسي ولزملائهم على هذا الإنجاز الكبير، وكان من بينهم الفنان أحمد حاتم المعروف بحبه لرياضة السباحة حيث أكد أنه قد شاهد سباق أيوب الحفناوي وأنه قد ظهر بشكل رائع فكتب: "لقد رأيت السباق على الهواء، لقد كان رائعا"، كما قدم كذلك التهنئة كل من الفنان شيكو وبسنت شوقي، وأحمد جمال، ورنا سماحة.

الصور مأخوذة من حسابات كل من الفنانة لطيفة وصابر الرباعي وهند صبري على "انستجرام".