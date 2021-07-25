أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده فاروق الفيشاوي: "الفجوة في قلبي هتكبر لحد ما اشوفك"

أحمد الفيشاوي أحيا الذكرى الثانية لوفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي توفي في 25 يوليو 2019 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثانية لرحيل والده

أحمد الفيشاوي نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور تجمعه بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بمناسبة الذكرى الثانية على رحيله، وعبر أحمد الفيشاوي عن شكره وامتنانه لوالده الراحل على المساعدات الكبيرة التي قدمها له في حياته سواء من ناحية التعليم أو التربية، كما عبر عن حبه الكبير له فكتب: "الذكرى السنوية للفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. شكراَ علي كل مره ساعدتني فيها، شكراً علي تعليمي، شكراً علي تربيتي، شكراً علي كرمك و حنانك مع كل الناس..أحبك يا أبي".

أحمد الفيشاوي لوالده: "وحشتني يا أصيل يا محترم"

أحمد الفيشاوي تحدث كذلك من خلال رسالته عن حجم الفراغ الكبير بقلبه بسبب رحيل فاروق الفيشاوي، وشدد على أن هذا الفراغ يزداد يوما بعد يوم حتى يلتقي من جديد به، وعبر الفيشاوي الصغير عن شوقه لوالده الذي وصفه بـ"الأصيل والمحترم"، فكتب أحمد الفيشاوي: "الفجوة اللي في قلبي هتعد تكبر لحد ما اشوفك بخير.. وحشتني يا أصيل يا محترم، اه و أخيراَ شكراً علي فرحتك بيا"، وعلق العديد من المتابعين على الصور التي نشرها أحمد الفيشاوي ورسالته وترحموا على الفنان الراحل، وكان من بينهم كذلك العديد من النجوم منهم الفنان شريف رمزي، وشيكو، وعباس أبو الحسن.

رسائل مستمرة من أحمد الفيشاوي لوالده فاروق الفيشاوي

أحمد الفيشاوي حافظ كذلك منذ رحيل والده فاروق الفيشاوي على تذكره ونشر العديد من الصور التي تجمعه به، حيث وجه رسالة له في يوم الأب خلال شهر يونيو الماضي، وأوضح مقدار حب والده الراحل للفن وانه ظل يعمل حتى الأيام الأخيرة في حياته، مؤكد أن والده كان رجل "اسطورة" فكتب أحمد الفيشاوي: " ابويا..اتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفى بأسبوع كان بيعرض علي المسرح و كان دوره انو كان بيموت و يقع علي المسرح.. أشتغل و أبدع لآخر نفس حقيقة..يوم اب سعيد أنت رجل اسطورة، سلام حتى نلتقي مجددا".

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة أكثر من 250 عمل فني، استطاع من خلالها أن يصبح أحد أبرز نجوم السينما والدراما وتحديدا في فترة الثمانينات، وكان آخر عمل قد شارك في بطولته مسرحية "الملك لير" مع الفنان الكبير يحيي الفخراني والتي بدأت عروضها في عام 2019.

الصور مأخوذة من حساب الفنان أحمد الفيشاوي على "انستجرام".