منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ39 مع أصدقائها.. بالصور

منة شلبي خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها من حفل عيد ميلادها الـ 39، ونشر أصدقائها عدة صور من حفل عيد ميلادها وتلقت التهاني من زملائها وجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 39

واحتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الـ39 بحضور أصدقائها من الوسط الفني، حيث نشر المخرج محمد شاهين صوراً لمنة شلبي أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وذلك بحضور الممثل محمد شاهين أيضاً، وظهرت منة شلبي في الصور وهي تحمل تاج فوق رأسها يحمل رقم "30" وهو ما حير الجمهور حول عمرها الحقيقي، وخطفت الأنظار بإطلالتها واحتفالها البسيط بعيد ميلادها وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "ليه لأ 2" مؤخراً.

منة شلبي تحتفل بنجاح مسلسل "ليه لأ 2"

وحققت الفنانة منة شلبي مؤخراً نجاح كبير في مسلسلها "ليه لأ 2"، وتصدرت مواقع التواصل وقت عرض المسلسل وتلقت إشادات كبيرة من زملائها وجمهورها بسبب المسلسل، وكذلك حقق العمل مشاهدة كبيرة بعد عرضه على تطبيق "شاهد"، و تصدر المسلسل قائمة الأعمال الدرامية الأهم التي تعرض على منصة "شاهد"، خصوصا أن العمل يناقش العديد من القضايا التي تهم قطاع من الجمهور، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التى تحظى بها الفنانة منة شلبي منذ نجاحها في مسلسلها الأخير "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي شاركت في بطولته مع الفنان آسر ياسين وعرض في العام الماضي على منصة "شاهد".

أعمال منة شلبي الفنية

وشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ 2" بجانب منة شلبي كل من أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، كما العمل من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم، وإخراج مريم ابو عوف.

وتنتظر منة شلبي الفترة المقبلة عرض أحدث أعمالها السينمائية في فيلم "الإنس والنمس" في أول تعاون لها مع الفنان محمد هنيدي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم الشهر المقبل في السينما، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل وصابرين وغيرهم، ومن إخراج شريف عرفة.