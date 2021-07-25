كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها الـ49 مع ابنتها والنجوم يقدمون التهاني.. بالفيديو

كارول سماحة تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ49، ونشرت فيديو في هذه المناسبة مع ابنتها "تالا" وهما يحتفلان على حسابها بانستقرام، وكذلك تلقت عشرات الرسائل من زملائها النجوم للاحتفال معها بعيد ميلادها.

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها مع ابنتها "تالا"

ونشرت الفنانة كارول سماحة فيديو لها على حسابها بانستقرام وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 49 مع ابنتها "تالا"، وظهرت الأخيرة وهي تحتضن والدتها وتقبلها وتعبر لها عن حبها بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة:" أطيب أمنيات عيد ميلاد من حبيبتي ومنكم يا رفاق ... أشكركم على كل تمنياتكم الحلوة"، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور بسبب براءة وعفوية ابنة كارول سماحة أثناء احتفالها بعيد ميلاد والدتها.

أحلام توجه رسالة خاصة لكارول سماحة في عيد ميلادها

وتلقت الفنانة كارول سماحة عشرات الرسائل من زملائها النجوم للاحتفال بعيد ميلادها، وعلى رأسهم الفنانة أحلام التي هنأتها قائلة:" كل عام وحنا نقول لك شكراً لانك بينا تنوري الساحة بفنك وجمالك وانا من اكبر معجبينك ومحبينك كل عام وانتي شمعة منورة غاليتي"، وأعادت أحلام نشر أغنية "شكراً" لكارول سماحة في تهنئتها بعيد ميلادها، وردت كارول على رسالة أحلام وقالت:" الجدعة الصادقة والمذوقة دائما أحلام شكرا من القلب بحبك كتير".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد كارول سماحة

وهنأت كارمن لبس الفنانة كارول سماحة في عيد ميلادها وقالت:" كل سنة وانتي بصحة وسعادة وراحة بال، ومتميزة وقوية متل دايماَ"، وكذلك الفنانة سيرين عبد النور التي قالت:" عقبال المية حبيبي، كل الحب والطمأنينة والنجاح تعيشيهن يوم عيدك وكل العمر يا رب"، وردت كارول سماحة على رسالة سيرين عبد النور وقالت:" شكرا كتير حبيبتي…عم اسمع أصداء رائعة عن دور العمر وكتير حابي إحضركن..مبروك نجاحك ومبروك لكل فريق العمل

ووجهت الفنانة سوزان نجم الدين رسالة إلى كارول سماحة بمناسبة عيد ميلادها وقالت:" كل عام وأنت النجمة الجميلة المتألقة والإنسانة الأجمل"، وردت كارول سماحة عليها قائلة:" شكرا على محبتك سوزان وعلى المعايدة الحلوة"، وتلقت أيضاً كارول سماحة عدة معايدات من زملائها في الوسط الفني ومنهم وليد سعد ومحمد رحيم ورويدا المحروقي وهبة طوجي وغيرهم.