نجوى كرم تقدم نسخة ثانية من أغنيتها "مغرومة" بعد 23 عاماً من طرحها.. بالصورة

نجوى كرم كشفت عن أولى مفاجآتها في موسم الصيف الغنائي، وطرحت بوستر أغنيتها الجديدة "مغرومة 2" على حساباتها بمواقع التواصل، وشوقت الجمهور للأغنية والتي تعتبر جزء جديد من أغنيتها الشهيرة "مغرومة".

نجوى كرم تكشف أولى مفاجآتها في موسم الصيف

وشوقت الفنانة نجوى كرم الجمهور لأول مفاجأة غنائية لها في موسم الصيف، وكشفت اليوم عن تفاصيل أغنيتها الجديدة بعنوان "مغرومة 2"، وطرحت بوست الاغنية على حساباتها بمواقع التواصل، وكشفت عن تقديم النسخة الثانية من أغنيتها الشهيرة والتي قدمتها في عام 1998 بفيديو كليب، وحققت نجاح كبير وقتها، وعادت نجوى كرم لتقديم جزء ثان من الأغنية هذا الصيف.

نجوى كرم تقدم جزء ثان من أغنيتها "مغرومة"

ونشرت نجوى كرم بوستر الأغنية على حساباتها بمواقع التواصل، وكذلك شركة روتانا المنتجة للأغنية، وعلقت على البوستر وقالت:" ب 1998 - كانت.. اليوم 2021 ولكل العمر.."، واكتفت نجوى كرم بتشويق الجمهور للأغنية بهذه الكلمات، والتي كشفت عن الجزء الجديد من الأغنية، وتفاعل الجهور مع البوستر وكلماتها حول الأغنية وكذلك عن مضمون الأغنية خاصة بسبب النجاح الكبير لأغنية "مغرومة" التي قدمتها عام 1998.

مفاجآت نجوى كرم في موسم الصيف

وكانت نجوى كرم قد أعلنت مؤخراً عن تواجدها في منافسة أغاني صيف 2021، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام، كشفت به كواليس أغنيتها الجديدة، وظهرت في الفيديو وهي في سيارتها وتتجه إلى الاستديو، وعلقت في الفيديو قائلة:" نحنا بطريقنا إلى الاستديو حتى نطل على الجديد قبل ما ينزل"، وظهرت أيضاً نجوى كرم وهي تستمع إلى الأغنية الجديدة في الاستديو بجانب فريق عملها.

وكانت الفنانة نجوى كرم قد احتفلت مؤخراً بتحقيقها رقم قياسي جديد على قناة شركة "روتانا" على يوتيوب، حيث كشفت الشركة في إحصائية لها، نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل، عن تصدر الفنانة نجوى كرم لقائمة النجوم الأكثر إعجاباً على يوتيوب، وذلك من خلال فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق"، والتي نالت ما يقارب 1.3 مليون علامة إعجاب على يوتيوب، كما حقق الكليب ما يقارب من 170 مليون مشاهدة على قناة روتانا.