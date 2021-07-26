أبرز 10 أغاني للنجوم في موسم عيد الأضحى.. نانسي عجرم وحسين الجسمي في المقدمة

تنافس عدد من نجوم الغناء في الأيام الماضية بعدة أغاني جديدة بمناسبة موسم عيد الأضحى وموسم الصيف، وتواجد عدد كبير من النجوم في المنافسة وعلى رأسهم نانسي عجرم وحسين الجسمي ونوال الزغبي وعمرو دياب وتامر حسني وفضل شاكر وغيرهم.

أبرز أغاني موسم عيد الأضحى

وأطلقت الفنانة نانسي عجرم ألبومها الجديد في موسم عيد الأضحى، وأطلقت عدة أغاني منه في الفترة الماضية، وذلك قبل أن تطرح فيديو كليب أغنيتها "سلامات" على يوتيوب مؤخراً، والتي حازت على تفاعل كبير من الجمهور خاصة بسبب فيديو كليب الأغنية المميز، وحقق الكليب أكثر من نصف مليون مشاهدة في يومين فقط من طرحه.

"حتة من قلبي" لحسين الجسمي

وتواجد الفنان حسين الجسمي في منافسة موسم عيد الأضحى، وطرح أغنيته الجديدة "حتة من قلبي"، والتي يعود بها إلى أغانيه الرومانسية والخفيفة باللهجة المصرية، وهي من كلمات :أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي وتوزيع علي فتح الله، وحققت الأغنية ما يقارب 12 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب من اسبوع.

"صعبة" لتامر حسني

وطرح أيضاً الفنان تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "صعبة" على يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من 26 مليون نسبة استماع ومشاهدة بعد 5 أيام من طرحها.

"جبار" بلقيس

وطرحت أيضاً الفنانة بلقيس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "جبار" والتي لاقت تفاعل كبير بين الجمهور بعد طرحها، وهي إحدى أغنيات ألبوم بلقيس هذا العام، وحقق الكليب ما يقارب 2 مليون مشاهدة في يومين فقط على يوتيوب.

"برضة بتوحشني" أنغام وحسين الجسمي

ومن أبرز مفاجآت الموسم الغنائي في عيد الأضحى تواجد الفنانة أنغام مع وائل كفوري في دويتو غنائي لأول مرة بعنوان "برضة بتوحشني"، وحققت الأغنية نجاح كبير واقتربت من تحقيق 3 مليون نسبة استماع على يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها.

"عايشين ومش عايشين" فضل شاكر

وعاد الفنان فضل شاكر أيضاً إلى المنافسة في عيد الأضحى، وطرح أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين" والتي يواصل بها رومانسيته في الأغاني وحققت الأغنية أكثر من 2 مليون ونصف نسبة استماع في 4 أيام فقط من طرحها على يوتيوب.

"مون شري" سميرة سعيد

ونافست الفنانة سميرة سعيد بأغنيتها الجديدة "مون شري"، وطرحت لها فيديو كليب على يوتيوب، وحققت أكثر من 4 مليون مشاهدة على يوتيوب في أسبوع من طرحها.

"أرقص" نوال الزغبي

وطرحت نوال الزغبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أرقص" وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في4 أيام على يوتيوب، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

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"اتقل" عمرو دياب

وطرح الفنان عمرو دياب عدة أغاني الفترة الأخيرة بمناسبة عيد الأضحى وعلى رأسها أغنية "اتقل" وكذلك أغنية "أحلى ونص" التي طرحها مؤخراً.

"انتو كدة كلكوا" محمد أنور ويسرا الجندي

ومن الأغاني المختلفة التي لاقت نجاح في موسم عيد الأضحى أغنية "انتو كلكو كدة" والتي تعد التجربة الغنائية الأولى للمثل محمد أنور مع يسرا الجندي.