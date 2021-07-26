إليسا تكشف مشاريعها الفنية الجديدة وتنتقد ابنة فيروز.. "تعيش قصة حب"

إليسا كشفت عدة أمور جديدة عن حياتها الشخصية والفنية خلال نقاش لها مع جمهورها على تويتر، وتصدرت موقع تويتر بسبب ردودها على الجمهور وكشفها عدة مفاجآت حول أعمالها الفنية الجديدة.

إليسا تكشف أعمالها الفنية الجديدة

وردت إليسا على عدة أسئلة من جمهورها على تويتر، حول أعمالها الفنية، وكشفت عن تحضيرها لألبومها الجديد من إنتاجها الخاص في الفترة المقبلة، ونفت إصدار أي كليبات جديدة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وقالت إنها اكتفت بكليب "هنغني كمان وكمان"، وقالت أن الألبوم صدر في فترة صعبة لكنها ستقوم بالتركيز على مشاريعها الجديدة في الفترة الحالية.

إليسا تشوق الجمهور لألبومها الجديد

وأكدت إليسا إنها بدأت منذ فترة في الإستماع إلى الأغاني الجديدة لألبومها المقبل، وتحدثت أيضاً عن أكثر الأغاني المفضلة لديها من ألبومها الأخير "صاحبة رأي" وقالت :"أنا أحب صاحبة رأي، إنها مثل السيرة الذاتية لي، أنا أحب "عظيمة" و"قهوة الماضي" تعني لي الكثير "على حس حكايتنا" طبعا، "ليك لوحدك" رومانسيه جدا! أعني كل منهم..".

إليسا تنتقد ابنة فيروز وتعيش قصة حب

ونفت إليسا إحيائها حفلات جديدة في القاهرة الفترة الحالية، وكشفت عن عيشها في قصة حب هذه الأيام، بعد أن أجابت على سؤال أحد المتابعين بقول "نعم"، وتصدرت إليسا موقع تويتر بسبب ردودها على أسئلة الجمهور، وكشفها عدة أمور حول حياتها وأعمالها بالإضافة إلى أرائها في القضايا الأخرى، وعبرت أيضاً عن اعجابها بكل أعمال عادل إمام وأحمد حلمي.

وتطرقت إليسا لأزمتها مع ريما رحباني ابنة الفنانة فيروز ووجهت لها عدة انتقادات، وقالت في تغريدة على تويتر:" فيروز للكل… نهاد حداد إمها لريما بس فيروز إمنا كلنا.. طريقة ريما ما بتعنيني بس اللي إمو بتكون أسطورة ما بيقدر يتصرف بهالطريقة كرمال تاريخها وصورتها"، وذلك رداً على انتقادات ريما رحباني لإليسا بسبب غناء الأخيرة لأغاني فيروز في حفلاتها، وكانت آخر أعمال الفنانة إليسا إحيائها حفل غنائي في الرياض مع وائل كفوري مؤخراً.