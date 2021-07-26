سميرة عبد العزيز تشارك في بطولة ”نجوم الظهر” لـ محمد صبحي

تشارك الفنانة سميرة عبد العزيز في بطولة مسرحية "نجوم الظهر" للفنان محمد صبحى وهي المرة الثانية بعد انضمامها لفرقته فقد شاركت من قبل في مسرحية "خيبتنا" التي استمر عرضها لـ 5 مواسم مسرحية.

ويستأنف النجم محمد صبحى بروفات مسرحيته "نجوم الظهر" خلال الأيام المقبلة، فقد منح النجم المسرحى الكبير فريق عمله إجازة طوال أيام العيد، حيث يبدأ عقب الإجازة بروفات مكثفة لافتتاح العرض المسرحي الجديد خلال الشهر المقبل.

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، منير مكرم داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .

من ناحية أخرى تشارك الفنانة سميرة عبدالعزيز فى بطولة مسلسل "حلم" للمخرج حسنى صالح والذى يتناول مشكلة الأحياء العشوائية من حيث انتقالها منإلى حى جديد وهو الأسمرات وذلك فى اطار اجتماعى، حيث تقدم دور أم تدخل فى صراع من ابنها الذى يرفض العيش معها في الحى الجديد .

مسلسل "حلم" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد رياض، وصابرين ووفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا، وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل الجديد ومن إخراج حسنى صالح.

والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.