هنا الزاهد تشكي لمتابعيها من زوجها أحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد لزوجها الفنان احمد فهمي و ذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام. حيث قامت بتصوير أحمد فهمي اثناء مشاهدته لمباراة الأهلي و علقت قائلة :" العاقل @ahmadfahmy_official محدش يقعد معاه و هو بيتفرج على الماتش عشان زي مانتوا شايفين بيعمل حاجات غريبة مرعبة " ونشرت صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف اخراج انتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لاحمد عز مش بحبه ، كله هايل والمفاجأة احمد بالنسبالي. "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

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