ننشر اهم أفلام بمسيرة محمد خان في ذكرى وفاته

تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة المخرج الكبير محمد خان الذى يعتبر من أشهر مخرجي مصر والوطن العربي، بدأ مشوار الفني كمخرج بفيلم (ضربة شمس) 1978، قدم العديد من الأفلام مكونًا تيارًا سينمائيًا جديدًا، وفى ذكرى وفاته نذكر أهم الأفلام الذى قدمها في مسيرته الفنية منها:

موعد على العشاء

إنتاج عام 1981 بطولة سعاد حسنى وأحمد زكى، وتدور أحداث الفيلم حول "نوال" التى تعانى من إهمال زوجها "عزت" رجل الأعمال المعروف، الذى لا يبادلها العواطف والمشاعر، فتضيق بحياتها وتقرر الانفصال، وتقع بعد ذلك فى حب "شكرى" ولكن عزت يحاول التفريق بينهما، ويقوم بقتل شكرى بسيارته حتى لا يتمكن من الزواج من نوال، وتقرر نوال الانتقام من عزت فتدعى له أنها عادت إلى حبه، وتدعوه للعشاء وتضع السم فى الطعام الذى يحبه، يطلب من نوال مشاركته الطعام فتأكل نوال مقررة أن تموت بعد أن انتقمت من عزت الذى أكل هو الآخر من الطعام المسموم.

زوجة رجل مهم

إنتاج عام1987 بطولة أحمد زكى وميرفت أمين، وتدور أحداث الفيلم حول فكرة السلطة واستغلالها من خلال شخصية الضابط هشام، الذى يمارس سلطته على كل من حوله.

الغرقانة

إنتاج عام 1993 بطولة نبيلة عبيد ومحمود حميدة، وتدور أحداث الفيلم حول وردة الغجرية، التى مات 3 من أزواجها ليتهمها الجميع بأنها شؤم، فتضطر إلى أن تتزوج مشعوذ وتنجب منه طفل مشوه.

خرج ولم يعد

كان هذا الفيلم سببا فى وقوف النجمة ليلى علوى أمام الراحل محمد خان، ففى عام 1984، شاركت علوى النجم يحيى الفخرانى فى بطولة الفيلم الذى تدور قصته حول موظف بسيط تهدده حماته بفسخ خطبته لعدم قدرته على توفير ما تحلم به لابنتها، فيأخذ إجازة قصيرة، ويسافر لمسقط رأسه حتى يقع فى حب خيرية «ليلى علوى» الفلاحة البسيطة.

فتاة المصنع

إنتاج عام 2013 وبطولة ياسمين رئيس وهانى عادل، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة المصنع هيام، وهى فتاة عمرها 21 سنة، تعمل مثل بنات حيها الفقير فى مصنع ملابس، تعيش تجربة حب أمام تعنت المجتمع أمام هذه المشاعر.