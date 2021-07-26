16.5 مليون دولار ايرادات فيلم الرعب ”old”

حقق فيلم الرعب "old" إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع منتزعا صدارة إيرادات السينما الأميركية، والفيلم من بطولة وإخراج إم. نايت شيامالان ويشاركه في البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تذهب في رحلة الي شاطئ ليحدث امر غريب يجعلهم يكبرون ف السن بشكل أسرع وتدول الاحداث حول مواجه بين العائلة والطبيعة.

وجاء فيلم " Snake Eyes" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 13.3 مليون دولار، الفيلم من بطولة هنري جولدينج وأورسولا كوربيرو وسامارا ويفينج ومن إخراج روبرت شوينتكه.

وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة " Black Widow" الذي حقق إيرادات 11.6 مليون دولار، والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند.

اما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم Space Jam: A New Legacy بإيرادات بلغت 9.5 مليون دولار، والفيلم من بطولة ليبرون جيمس وكاساندرا ستار ومايكل بي. جوردان ومن إخراج مالكولم دي. لي.