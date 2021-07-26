أحمد فهمي يهنئ هداية ملاك بعد حصولها على البرونزية

هنأ الفنان أحمد فهمي، هداية ملاك بعد تحقيقها البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

وغرد أحمد فهمي من خلال حسابه الشخصي تويتر: "مبروك للبطلة المصرية #هدايه_ملاك على الميدالية البرونزية.. شرفتينا " .

حققت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كجم لتتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

ودخلت البطلة المصرية هداية ملاك أدوار الترضية بعد تأهل لاعبة بريطانيا إلى الدور النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، وتواجه هداية ملاك منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون الساعة 2 ظهرا على الميدالية البرونزية.

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