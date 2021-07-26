الفنان جلال غالي يستعد لطرح أغنيته الجديدة ”مش هبكي على ليالي الماضي”

يستعد المطرب الفنان جلال غالى لطرح أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان "مش هبكي على ليالي الماضي" كلمات الشاعر عمرو هشام الطاروطي و ألحان محمد وليد و توزيع ميدو مزيكا وهندسه صوتية محمد جودة.

الفيديو كليب من إنتاج وإخراج جلال غالى، وتم تصويره بأحد الفنادق الكبرى بمدينة انطاليا التركية ،

وتولي مهمه تصوير التركى Sardar Suyun .

حرص جلال غالي على ظهور الكليب فى أفضل صورة، وأن يتم إخراج العمل في أحسن جودة ممكنة.

كما كشف عن كواليس هذه الأغنية حيث قال: أنها مهمة جدا بالنسبه له لأنها تعبرعن موقف شخصي و جرح لن ينساه !. ومن المقرر أن يتم طرح كليب "مش هبكي على ليالي الماضي" على القناة الرسمية للفنان جلال غالي الخميس القادم.

كما ستعرض قريبا على جميع القنوات الموسيقية، وتقول كلمات " مش هبكي على ليالي الماضي":..

مش هبكي على ليالي الماضي و فبعدك عني كمان راضي

حبك كان درس و علمني و الوقت معداش ع الفاضي

صدقني بجد بقيت شاطر اتصدى لاي حبيب غادر

و لا ليل الشوق هيعذبنى و عرفت الحب ده شيء نادر.