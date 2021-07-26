نيللي كريم تتصدر تريند جوجل .. بعد ظهورها في حفل مصطفى قمر...

تصدرت الفنانة "نيللي كريم" قائمة مؤشرات البحث "جوجل" اليوم، بعد ظهورها فى حفل للفنان "مصطفى قمر" بالساحل الشمالي أمس.

ونشرت نيللي كريم مجموعة من الفيديوهات أثناء تواجدها على المسرح مع الفنان "مصطفى قمر" عبر خاصية "استوري" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقامت نيللي كريم بالرقص على أنغام أغنية فيلمها "حبك نار" ، والذى سبق وأن قدمته مع مصطفى قمر منذ عدة سنوات ، كما قامت نيللى بالرقص على أغنية "الليلة دوب " الشهيرة للفنان مصطفى قمر.

ونشرت أيضا صفحة برنامج "أرب وود" فيديو للفنانة نيللي كريم والفنان مصطفى قمر، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رقص وغناء جمعت الفنانة "نيللي كريم" مع المطرب "مصطفى قمر" على المسرح اثناء الحفل وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور عند صعودها الى المسرح.

وظهرت الفنانة نيللي كريم باطلالة بيضاء صيفية مبهجة حازت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.