مريم حسين تقلق متابعيها على حالتها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا وظهورها بالمحاليل الطبية

مريم حسين كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، مما تسبب في إثارة قلق متابعيها لكونها نشرت صورة وهي تضع المحاليل الطبية في يديها.

إصابة مريم حسين بفيروس كورونا

مريم حسين نشرت عبر حسابها على "سناب شات" صورة يظهر فيها جهاز الفحص الخاص بفيروس كورونا والذي كشف عن إيجابية عينة الفنانة المغربية وإصابتها بالفيروس، مريم حسين طلبت من خلال الصورة التي قامت بنشرها الدعاء من متابعيها على مواجهة هذه الإصابة وأن تعود من جديد لحياتها الطبيعية فكتبت تعليقا مختصرا قالت فيه: "دعواتكم".

مريم حسين تثير قلق الجمهور بعد إصابتها بكورونا

مريم حسين نشرت أيضا صورة عبر حسابها على "سناب شات" وهي تضع المحاليل الطبية في يديها، ولم تكشف الفنانة المغربية تفاصيل أكثر عن حالتها وهل تتواجد في المسشتفى أم أنها تخضع للعلاج بمنزلها، مما تسبب في قلق بين جمهورها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وعلق العديد منهم على الأخبار والصور المتداولة للفنانة مريم حسين بعد تأكد إصابتها بالفيروس.

مريم حسين قد واجهت أزمة صحية العام الماضي وتحديدا بعدما حصلت على جرعة الأوزون حيث أصيبت بتعب كبير ولم تستطع التنفس، وأكدت أنها قد رأت الموت بسبب هذه الأزمة وكانت في حالة سيئة جدًا على حسب تأكيدها، كما أن الإسعاف جاءت في الوقت المناسب لإنقاذها، فقالت مريم حسين تعليقا على حالتها الصحية في فيديو نشرته على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "شفت الموت.. مستحيل اللي صار فيا.. وجات الإسعاف للبيت وقالوا لأسرتي لو ما جينا بالوقت المناسب كانت البنت ماتت.. أنا ما كنت أتنفس!".

رد مريم حسين على انتقادات الجمهور بسبب منى السابر

مريم حسين تعرضت في الفترة الماضية لانتقادات واسعة من قبل الجمهور بسبب عدم دفعها الأموال من أجل مساعدة السيدة منى السابر في أزمتها مع ابنتها حلا الترك، وردت الفنانة المغربية في فيديو على حسابها على "سناب شات" على هذه الانتقادات بشكل غاضب وأوضحت مريم حسين أنها حاولت ارسال مبلغ كبير من المال لحساب منى السابر في البحرين عبر البنك لمساعدتها في قضيتها ووفاءً منها بوعدها لها بمساعدتها، لكنها فشلت بسبب عدم حيازة منى السابر الموافقة او التصريح من البنك لاستقبال المبالغ المالية الكبيرة، كما أكدت أنها لم تتخلّ عن منى السابر على الإطلاق كما فعل العديد من المشاهير.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة مريم حسين على "انستجرام"، و"سناب شات".