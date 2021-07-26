الشاعرة شهد الشمري تستقبل مولودتها الأولى وزوجها يوثق اللحظات الأولى لها

شهد الشمري رزقت بطفلتها الأولى التي اطلقت عليها اسم "ناي" بينما حرص زوجها فهد زيد على توثيق اللحظات الأولى للطفلة بعد ولادتها، واحتفل الثنائي بقدوم الصغيرة بأجواء سعيدة.

الشاعرة شهد الشمري تستقبل مولودتها الأولى

الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري، أعلنت اذا عن انجابها لمولودتها الأولى "ناي"، ونشرت عبر حسابها على سناب شات تفاصيل دخولها غرفة الولادة ولحظات استقبال لمولودتها بأجواء من البهجة.

كما نشر فهد زيد، زوج شهد الشمري، صوراً من استقباله لمولودته الأولى معربا عن سعادته الكبيرة بأنه أصبح اباً، وظهر وهو يردتي الملابس المعقمة ويحمل مولودته ويتأملها في لحظة أبوية مؤثرة.

واعتبر فهد زيد من خلال تدوينات ومقاطع فيديو نشرها على سناب شات بأن ابنته دوت الخليج اضافة مبهجة لعالمه الجديد، فكتب تعليقا على احدى صورها :"هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي ابنتي أجمل إضافة لعالمي ابنتي "ناي"".

وواصل فهد احتفالاته بإستقباله مولودته موجها رسالة شكر لزوجته التي تحملت طيلة تسعة أشهر أوجاع الحمل وصولا الى مخاض الولادة، وتوجه لها بالشكر، فنشر صورة وهو يمسك يدها في غرفة العمليات وكتب لها: "بنت روحي أم ناي، ألف حمد الله على سلامتج"

كما نشر صورة لزوجته قبيل استعدادها لدخول غرفة الولادة وتوجه لها قائلاً :" يا عافيتي وبعد بيتي ونبض قلبي ونفس ريتي"، اما زوجته شهد فبادلته مشاعر الحب والتقدير بدورها من خلال نشرها سلسلة تدوينات على سناب شات وكتبت لزوجها:"انت (الصح) الوحيد بحياتي اليوم شفت بيك حنان الاب والزوج والحبيب والصديق،، هنيالنا بيك انت اروع (أب) بالدنيا شكرا لكرمك يا رب".

وتابعت في منشور آخر تعبيرا عن سعادتها بلقب الأم :"بكل عمري ما حسيت طعم الفرح جاي وسنيني كلها تروح فدوه لوجه (ناي) صباحكم سعادة".

حمل وزواج شهد الشمري

شهد الشمري كانت قد فاجأت الجمهور بإعلان خبر حملها في مايو الماضي، وأقامت احتفالا بهذه المناسبة، كما كشف زوجها لاحقا عن عن جنس المولود وعلق قائلا: "كل انتظار مزعج بالحياة إلا انتظار بنوتي".

وفي يونيو 2020، أعلنت شهد الشمري، عن عقد قرانها على الشاب فهد زيد، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط من إعلان خطبتهما، وأقام الثنائي حفل زواج صاخب ورومانسي.

الجدير بالذكر أن شهد الشمري ظهرت لأول مرة في قناة الفيحاء، حيث قدمت برنامج "شهد وشعر" وبرنامج "صبحكم الله بالخير وفي عام 2016 قدمت برنامج "هيل وليل" عبر قناة دجلة الفضائية، ثم انتقلت إلى قناة هنا بغداد لتقديم البرنامج الشعري "بيت الشهد" وفي عام 2018 قدمت على قناة العراقية برنامج "شاعر العراقية".

جميع الصور المرفقة من حساب شهد الشمري على انستغرام.