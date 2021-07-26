أنغام توجه رسالة لجمهورها السعودي بعد حفلها في "صيف جدة".. بالصور

أنغام خطفت الانظار بعد حفلها الأخير في جدة ضمن حفلات "صيف جدة"، ونشرت عدة صور من حفلها الاخير ووجهت رسالة إلى جمهورها السعودي بعد نجاح الحفل والصدى الكبير الذي لاقته.

أنغام تعلق على نجاح حفلها الاخير في جدة

ونشرت الفنانة أنغام عدة صور لها من حفلها الأخير في "صيف جدة"، واحتفلت بنجاح الحفل مع الجمهور، ووجهت رسالة من خلال الصور على انستقرام إلى جمهورها السعودي في جدة وقالت:" قضيت معكم في جدة ليله لا تنسي، شكرا للجمهور الراقي الرائع وشكر وتقدير لهيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ وشكر وتقدير لشركة بنش مارك علي التنظيم المحترم واحترافية العمل وعلي امل اللقاء قريبًا لكم مني كل الحب والاحترام".

أنغام تخطف الأنظار في جدة

ووجهت أنغام الشكر إلى شركة "بنش مارك" المنظمة للحفل، وأشادت بمجهوداتها في تنظيم حفلات بمستوى احترافي في جدة مؤخراً، وقالت على هامش الحفل إن البداية كانت قوية من خلال الشركة في الحفلات وعادت بقوة أيضاً بعد فترة توقف بسبب أزمة كورونا، وخطفت أنغام الانظار في الحفل بعدما قدمت مجموعة متنوعة من أغانيها، وكذلك بسبب تأثرها ودموعها في الحفل أثناء إحدى أغنياتها المؤثرة.

حفل أنغام الجديد في القاهرة

واختتمت أنغام حفل جدة في "جدة سوبر دوم" بعد فقرتين للمطربين تامر عاشور ومحمد الشرنوبي، وشاركت الأخير الغناء في إحدى أغنياتها، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة وكذلك الخليجية، وقدمت الفنانة أنغام في الحفل عدة أغاني مثل "حالة خاصة" و"بحبك وحشتيني" و"ولا دبلت" و"سكت ليه" و"لا تهجي" و"بخاف أفرح" وغيرها.

وتستعد أنغام لاستكمال حفلاتها الغنائية في الفترة المقبلة بعد حفلها في جدة، وتحيي حفل جديد في القاهرة في مسرح "المنارة" في 30 يوليو الجاري، وتعيش أنغام حالة نشاط فني وكذلك نجاح كبير هذا الصيف، وبخلاف حفلاتها الجماهيرية، طرحت مؤخراً أغنية "برضه بتوحشني" مع الفنان وائل كفوري، والتي حققت صدى واسع لدى الجمهور وكذلك نجاح كبير على يوتيوب، ويعتبر الدويتو بينهما من أبرز المفاجآت الغنائية هذا الصيف.