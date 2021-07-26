حياة الفهد تمتدح ليالي دهراب وتعلن عن اسم أول نجم في فريق مسلسلها الجديد

حياة الفهد نجمة الشاشة الخليجية تستعد خلال هذه الفترة لأحدث أعماله الدرامية التي يبدو أنها استقرت على بعض من أبطال العمال المشاركين فيه ومن بينهم الفنان طلال باسم.

حياة الفهد تكشف عن أحد أبطال عملها الدرامي الجديد

حياة الفهد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بالفنان الشاب طلال باسم الذي لمع نجمه في مسلسل "أمينة حاف" مع كل من الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر، ونال إشادة واسعة على الدور الذي قدمه في العمل، حياة الفهد كشفت من خلال الصورة التي قامت بنشرها للفنان طلال باسم عن مشاركته في بطولة مسلسلها الجديد ووصفته أنه نجم مبدع وتمنت له التوفيق في خطواته الجديدة فكتبت حياة الفهد تعليقا على الصورة قالت فيه: "من الوجوه الشابة المبدعة في الفن ومن ضمن كاست عملي القادم بإذن الله تعالى تمنياتي له بالتوفيق الفنان طلال باسم".

طلال باسم حرص كذلك على التعليق وإعادة نشر صورته مع الفنانة الكويتية الكبيرة عبر حسابه على "انستجرام"، وأكد على مدى فخره واعتزازه بالمشاركة في بطولة مسلسل مع حياة الفهد فكتب: "شرف لي وطموح أي ممثل شاب، شكرا على الفرصة والكلام الطيب أمي الغالية ام سوزان".

حياة الفهد توجه نصيحة للفنانة الشابة ليالي دهراب

حياة الفهد وجهت أيضا رسالة للفنانة الكويتية الشابة ليالى دهراب التي أكدت أنها تذكرها ببدايتها مع عالم الفن من حيث الأداء والتنوع الذي تقدمه في أدوارها بين التراجيديا والكوميديا، وأوضحت حياة الفهد أنها وجهت نصيحة للفنانة الشابة وتتمنى أن تأخذها بين الاعتبار فكتبت حياة الفهد: "فنانة شابة جميلة ومجتهدة تذكرني ببدايتي في الفن من حيث ادائها الجميل في الكوميديا والتراجيديا، اتمنى أن تبقى نصيحتي لك اليوم في لقائنا في ذاكرتك دائما ابنتي واتمنى لك التوفيق دائما إن شاء الله ليالي دهراب".

ليالي دهراب علقت على رسالة حياة الفهد، وأكدت أن النصيحة التي قدمتها لها سوف تظل دوما في ذاكرتها ولن تنساها فكتبت النجمة الكويتية الشابة: "أستاذتي وأمي وكل شي حلو بالدينا انتي الله لا يحرمني منج احبج وايد ماما حياه، ووعد كل نصيحة كل كلمه انحفرت مو بس بعقلي بقلبي بعد".

آخر أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد

حياة الفهد بدأت الاستعداد خلال هذه الفترة لأحدث أعمالها الدرامية والتي لم تكشف بعد عن تفاصيله، لكن من المقرر أن يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وكانت الفنانة الكويتية قد قدمت في رمضان الماضي مسلسل "مارغريت"، والذي تعاونت فيه مع كل من الفنان حسن البلام، وسعاد علي، وحمد العماني، وهبة الدري، وبشار الشطي، والعمل من تأليف محمد شمس، وعلى شمس، وإخراج باسل الخطيب.

الصور مأخوذة من حساب كل من الفنانة ليالي دهراب وحياة الفهد وطلال باسم على "انستجرام".