5 فيديوهات توثق عفوية نيللي كريم في المناسبات.. تكسير الأطباق مع محمد رمضان والرقص مع مصطفى قمر

نيللي كريم باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أن حرصت على حضور حفل صديقها الفنان مصطفى قمر في الساحل الشمالي، والتفاعل معه على المسرح والرقص معه أمام الجمهور على أغنية "حبك نار" التي سبق وغناها مصطفى قمر لها من قبل في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم ولعب الثنائي بطولته عام 2004.

نيللي كريم ترقص في حفل مصطفى قمر

وتداول الجمهور العديد من الفيديوهات التي ظهرت فيها نيللي كريم وهي ترقص مع مصطفى قمر خلال حفله بالساحل الشمالي بمصر، وأشادوا برشاقتها ومرحها وعفويتها الدائمة خلال حضورها أي مناسبة فنية أو عائلية.

نيللي كريم وتكسير الأطباق مع محمد رمضان

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ظهرت فيها نيللي كريم وهي تتصرف بعفوية وطرافة مع زملائها خلال تواجدهما في أحد المناسبات، حيث التقت نيللي كريم زميلها الفنان محمد رمضان قبل حوالي عام في أحد المطاعم الشهيرة في دبي بصحبة عدد من أصدقائهما، لكن أدائهما الغريب لفت أنظار الحضور وقتها حيث قررا تكسير بعض الأطباق أمام الجميع، ثم التقطا الصور التذكارية معًا وقاما بالرقص على أنغام إحدى أغاني الفنان الشاب. ونشرت نيللي كريم مقطع الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن سعادتها بلقاء زميلها وعلقت بطرافة وقالت: "هذا ما حدث أثناء العشاء مع محمد رمضان"، واتضح أن فكرة تكسرة الأطباق دوت الخليج طقس معتاد من طقوس المطعم، ونال الفيديو انتشارًا واسعًا وقتها.

رقص نيللي كريم في زفاف عمرو سلامة

نيللي كريم كانت حريصة كذلك على حضور حفل زفاف صديقها المخرج عمرو سلامة الذي أقيم قبل أسابيع قليلة في أحد المدن الساحلية، وكعادتها بتلقائيتها وبساطتها، قررت التفاعل مع أغنية "سقفة" والرقص في حفل الزفاف، وأشاد الجمهور ببساطتها وعفويتها وفتها، كما شددوا على أن احترافها التمثيل لم يؤثر على حبها للرقص والاستعراض في تفاصيل حياتها العادية.

نيللي كريم مع منى الشاذلي

بعد نجاح مسلسل "بـ100 وش" الذي قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم، حلت نيللي ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وخلال اللقاء الذي ضم فريق عمل المسلسل أيضًا، استعرض الفنان حسن أبو الروس مواهبه في الغناء والعزف على الطبلة، وقدم إحدى الأغنيات البدوية، لتتفاعل معه نيللي كريم بعفوية، وترقص على أنغام عزفه بالطريقة البدوية، وسط تفاعل وتصفيق من زملائها.

نيللي كريم وآسر ياسين

وتزامنًا مع الأصداء القوية التي صنعها مسلسل "بـ100 وش"، بات ظهور نيللي كريم وآسر ياسين معًا في المناسبات، بمثابة حدث منفرد في حد ذاته، بسبب مرحهما وخفة ظلهما معًا، وفي عيد ميلاد نيللي كريم العام الماضي، واصل الثنائي طرافتهما وعفويتهما معًا وقدما وصلة رقص على أنغام أغنية تتر المسلسل الشهير "مليونير" وسط تفاعل كل المحيطين بهما، ونال الفيديو ردور أفعال إيجابية من جمهور كل منهما.

