هبة مجدي ومحمد محسن يحتفلان بعيد زواجهما الخامس: "عمرنا ما هننساه"

هبة مجدي ومحمد محسن احتفلا اليوم بعيد زواجهما الخامس، وتبادلا الرسائل الرومانسية على حساباتهما بمواقع التواصل، وكذلك نشرا عدة صور من سنوات زواجهما الخمس، وكشفا تفاصيل رحلة تعارفهما وارتباطهما قبل الزواج.

هبة مجدي ومحمد محسن يحتفلان بعيد زواجهما الخامس

واحتفل الثنائي هبة مجدي ومحمد محسن بعيد زواجهما الخامس اليوم، ونشرا رسالة موحدة على حساباتهما بمواقع التواصل، كشفا بها عن بداية رحلة ارتباطهما وتعارفهما، وكذلك كواليس خطبتهما وزواجهما، وكشفا عن خطبتهما على خشبة المسرح أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة" مع يحيى الفخراني، ونشرا أيضاً عدة صور لهما منذ بداية زواجهما إلى الآن.

رومانسية هبة مجدي ومحمد محسن في عيد زواجهما

وقال محمد محسن وهبة مجدي في رسالتهما على مواقع التواصل بمناسبة ذكرى زواجهما:" النهارده ٢٦ يوليو عيد جوازنا الخامس.. 26 يوليو ٢٠١٦ اليوم اللي عمرنا ما هننساه، أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نعمل فرح وناخد أجازة زي كل العرسان لأننا كنا بنعرض يومياً".

وتابعا في رسالتهما:" فكتبنا الكتاب بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل يوم عظيم ومميز ومحفور في الذاكرة.. كل سنة واحنا سوا عالحلوة والمرة"، وتفاعل مع رسالة هبة مجدي ومحمد محسن عدد من زملائهما النجوم والجمهور أيضاً، والذي أعجب برومانسيتهما واحتفالهما المميز بعيد زواجهما.

أحدث ظهور لابنة هبة مجدي ومحمد محسن

ويذكر أن هبة مجدي ومحمد محسن قد رزقا من زواجهما بابتنهما "دهب"، ونشر محمد محسن صورة لها مؤخراً، خطفت بها الأنظار إليها بشدة في أول ظهور مع والدها بدون إخفاء ملامحها، حيث حرص مع زوجته الفنانة هبة مجدي في السنوات الماضية على نشر العديد من الصور التي تجمعهما مع ابنتهما لكن مع عدم الكشف عن ملامح وجهها، دهب ابنة كل من الفنان محمد محسن والفنانة هبة مجدي أثارت صورتها جدلا واسعا بعد ظهورها الأول حيث وضع الجمهور مقارنات بين الطفلة ووالدتها الفنانة المصرية، حيث يرى البعض منهم أن دهب دوت الخليج قريبة الشبه من والدتها خلال فترة طفولتها من حيث الملامح ولون الشعر.