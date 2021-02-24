سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.. أرقام تاريخية
"الدستورية" الكويتية ترفض إبطال الانتخابات البرلمانية
"الدستورية" الكويتية ترفض إبطال الانتخابات البرلمانية
سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.. أول استقرار
سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.. أول استقرار
عائلة أفكاري وبطش إيران.. أعدموا الابن وعذبوا الأخوين
عائلة أفكاري وبطش إيران.. أعدموا الابن وعذبوا الأخوين
سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.. ارتفاع طفيف
سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.. ارتفاع طفيف