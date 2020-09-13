أصيب شرطيان أمريكيان، إثر إطلاق رجل مسلح النار عليهما في مدينة لوس أنجلوس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رجلا مسلحا أطلق النار على عنصري أمن خلال وجودهما في مركبتهما، بمقاطعة كومبتون، مساء السبت.



وأسفر الحادث عن إصابة الشرطيين بجروح بالغة في الرأس، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

