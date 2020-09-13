رحبت سلطنة عمان، اليوم الأحد، بمعاهدة السلام بين إسرائيل والبحرين، معربة عن أملها أن يكون هذا التوجه رافدا عمليا نحو تحقيق سلام يؤدي لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت سلطنة عمان في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنها ترحب بالمبادرة التي اتخذتها البحرين، أمس الأول الجمعة، "في إطار حقوقها السيادية حول العلاقات مع إسرائيل".

نحو سلام عادل وشامل

وأعربت السلطنة عن أملها أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية "رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت أن هذا المطلب "يعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع."

وخلال شهر، أصبحت البحرين ثاني دولة عربية بعد الإمارات تعلن عن اتفاق سلام مع إسرائيل، في خطوة لاقت ترحيبا إقليما ودوليا واسعا.

وأكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن الاتفاق مع إسرائيل يمثل "خطوة تاريخية" نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط،.