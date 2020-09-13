سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما ظل سعر الدولار ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي، عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



سعر الدولار في السوق السوداء

وفي السوق السوداء، سجل الدولار نحو 210 جنيهات، مقابل 245 جنيها خلال تعاملات الأمس، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى تاريخي بتسجيله 260 جنيها لكل دولار أمريكي في تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فإن سعر الدولار انخفض بشكل متباين بين العديد من التجار، حيث سجل أقل سعر في السوق السوداء 185 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار 190 جنيها، ووصل أعلى سعر صرف 210 جنيهات وهذا السعر هو المعتمد لدى محلات الذهب، وقد أحجم عدد كبير من تجار العملات عن بيع وشراء العملات الأجنبية، خوفا من أي مساءلة قانونية.

ومساء الخميس الماضي، أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ الاقتصادية في محاولة منها للسيطرة على انفلات سوق العملات، وقالت إن حرباً متعمدة تدار ضد السودان لإنهاكه اقتصاديا.

وفي مؤتمر صحفي شارك فيه وزيرا المالية والعدل، وحضره قادة الأمن والشرطة والدعم السريع، تم الإعلان عن تشكيل نيابات طوارئ لوقف تدهور الجنيه السوداني بعد تدنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي إنه ليست هناك أي أسباب اقتصادية وراء الانخفاض الحالي للعملة المحلية.

وأعلنت عن إجراءات عاجلة وترتيبات محكمة لوقف تعاملات تجار العملة الذين يديرون أنشطتهم في الخارج، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الأمني مع عدد من الدول لوقف هذه المضاربات.

ويعمد تجار في سوق العملات إلى شراء تحويلات المغتربين في الخارج وتسليم مقابلها بالجنيه السوداني عبر وكلاء في الداخل.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن صعود الدولار الممنهج "حرب معلنة" وتخريب متعمد، وعدها معركة سياسية ممتدة يستخدم فيها الاقتصاد لمحاربة الثورة السودانية.

ويواجه السودان أزمة فيضانات قاسية في الوقت الحالي تسببت في خسائر كبيرة.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو في بنك السودان المركزي 64.94 جنيه للشراء، و65.26 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 72.32 جنيه للشراء، و72.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 250 جنيها، والإسترليني 260 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 178.80 جنيه للشراء و179.69 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال 52 جنيها والدرهم 54 جنيها والدينار 650 جنيها.