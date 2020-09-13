دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/9/13 01:57 م بتوقيت أبوظبي
قتل ما لا يقل عن 4 عناصر من قوات موالية للحكومة الأفغانية في هجوم نسب إلى حركة طالبان بولاية لوغار شرقي البلاد.
ولم يتسنّ الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم الذي تشهده أفغانستان بشكل مستمر.
وقالت الأمم المتحدة الشهر قبل الماضي إن أكثر من 1200 مدني قتلوا وأصيب 2176 آخرون في أفغانستان خلال النصف الأول من 2020.
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