أعلنت المملكة العربية السعودية الأحد، عن السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد 1 يناير 2021.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر رفع التعليق جزئيًا عن رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثناة من السعوديين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

ووفقا لقناة الإخبارية السعودية أكدت وزارة الداخلية أنه تقرر السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج البلاد والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة.

كما قررت وزارة الداخلية السعودية، السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية.

وأكدت الداخلية السعودية، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة كورونا.



وفي 15 مارس/آذار قررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس "كورونا".

واستأنفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها الداخلية في 31 مايو/آيار الماضي.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي أصدرت السعودية قرارا يسمح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.

ونص القرار على ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR - لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فايروس كورونا (كوفيد 19 ) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من (48) ساعة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن هذا القرار يأتي إنفاذاً لتوجيهات حكومة المملكة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ.



وكانت هيئة الطيران المدني السعودية كشفت عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنّب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.

وقالت الهيئة إنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من (38) من دخول المطارات، حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة.



وأوضحت أن "على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين.



وأشارت إلى أن "الدخول للمطار سيقتصر على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، مع الالتزام بلبس الكمامة".