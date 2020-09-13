أكد وزير شؤون الإعلام، علي بن محمد الرميحي، أن موقف بلاده ثابت من حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف الرميحي، في تصريحات صحفية، الأحد، أن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية.

وشدد الوزير على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة.

وقال الرميحي: "كل السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها كانت دائما تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن".





وبين أن توقيع البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل تمثل أحد الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم.

وأوضح أن المملكة تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية تأييد السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض، وقد وافقت البحرين على المشاركة، وسيمثلها وزير الخارجية للتوقيع على إعلان تأييد السلام الذي سيسهم في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.





واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، الجمعة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

