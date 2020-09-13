سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020.. الليرة تعاود الهبوط

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة.



ويسعى لبنان إلى جذب مساعدات مالية من الدول والمؤسسات المالية للخروج من أزمة مالية خانقة.

ووافقت الحكومة اللبنانية، في يوليو/تموز الماضي، على تعيين مؤسسة "ألفاريز آند مارسال" للاستشارات لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.

وكان رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، قد دافع عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.

ومؤخرا تم توجيه اتهام إلى رياض سلامة بتعمده تضخيم أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوية للبنك.

وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار، وأن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".

السوق السوداء

وفي السوق السوداء ارتفع سعر الدولار ليسجل 7550 ليرة للشراء و7620 ليرة للبيع، مقابل 7500 ليرة للشراء 7600 ليرة للبيع أمس، بحسب ما يقول متعاملون في سوق الصرف.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأحد حصرا وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.