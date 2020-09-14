توج النمساوي دومينيك تيم بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بـ3 مجموعات لمجموعتين عقب مباراة ماراثونية.

وتمكن تيم من تحقيق ريمونتادا أسطورية أمام زفيريف، بعدما قلب تأخره أمامه بمجموعتين دون مقابل إلى فوز بـ3 مجموعات لمجموعتين، ليدون اسمه بنجاح في سجل المتوجين بلقب البطولة الأمريكية.

وكان تيم أصبح أول نمساوي يتأهل لنهائي أمريكا المفتوحة بعدما أقصى الروسي دانييل ميدفيديف من نصف النهائي بمجموعتين لواحدة، بينما في المقابل بات زيفيريف (23 عاما) أصغر لاعب يبلغ نهائي إحدى البطولات الكبرى بعد فوزه على الإسباني بابلو كارينيو 3-2 في الدور ذاته.

واستغل تيم محاولته الرابعة في نهائيات البطولات الكبرى بنجاح، بعدما خسر من قبل 3 مباريات نهائية في الـ"جراند سلام"، وبالتحديد في فرنسا المفتوحة عامي 2018 و2019، وأستراليا مطلع العام الحالي، ليحقق في أمريكا المفتوحة أول لقب كبير له.





ورفع النجم النمساوي سجل انتصاراته المباشرة على زفيريف إلى 8 انتصارات مقابل هزيمتين، محطما آماله في تحقيق أول لقب له في البطولات الكبرى، بعدما قطع مشوارا مميزا طوال أمريكا المفتوحة، شهد تفوقه على العديد من النجوم آخرهم كارينيو.

ريمونتادا إعجازية

بعد مباراة مثيرة في أحداثها على مدار 4 ساعات ودقيقة، تمكن تيم من قلب المعطيات تماما بنتيجة 2-6 و4-6 و6-4 و6-3 و7-6 (8-6).

ومنذ اللحظة الأولى وضح التركيز الكبير للاعب الألماني في المباراة وهو ما ساعده على كسر إرسال تيم مرتين في المجموعة الأولى، فضلا عن فوزه بأشواط إرساله بأقل مجهود ممكن نتيجة لإرساله القوي، ليتمكن في النهاية من حسم المجموعة الأولى بتفوق واضح بنتيجة (6-2).

وفي المجموعة الثانية، لم تختلف البداية عن سابقتها وكان صاحب الـ23 عاما في طريقه لإنهائها بنفس الطريقة، قبل أن ينتفض تيم ويكسر إرسال زفيريف للمرة الأولى ويقرب النتيجة إلى 5-4، إلا أن زفيريف استفاد من أفضلية إرساله القوي وحسم المجموعة الثانية أيضا بنتيجة (6-4)، ليصبح على بُعد مجموعة من رفع الكأس.





المجموعة الثالثة شهدت أيضا كسرا مبكرا لإرسال اللاعب النمساوي، للمرة الخامسة في المباراة، لتسنح الفرصة أمام زفيريف لتوسيع الفارق، لكنه أهدرها عندما فقد إرساله في الشوط الرابع لتتعادل الكفتان من جديد بنتيجة 2-2.

ومنح الكسر دفعة معنوية كبيرة للاعب النمساوي الذي عاد في المجموعة بقوة وحافظ على شوط إرساله، حتى الشوط العاشر عندما كان متقدما (5-4)، ليتمكن مرة أخرى من كسر إرسال زفيريف، ويحسم المجموعة لصالحه بنتيجة (6-4)، مبقيا على آماله في إمكانية العودة.

بداية المجموعة الرابعة كانت متكافئة للغاية بين الثنائي، حيث حافظ كل منهما على شوط إرساله حتى الشوط الثامن عندما كسر تيم إرسال زفيريف ليتقدم (5-3)، مع أفضلية شوط إرساله، وهو الأمر الذي انتهزه عندما حسم المجموعة لصالحه بنتيجة (6-3) ليعيد المباراة من جديد لنقطة الصفر، ويلجأ اللاعبان لمجموعة خامسة حاسمة للقب.





المجموعة الحاسمة بدأت بسيناريو مثير عندما كسر تيم إرسال زفيريف وكاد يتقدم في النتيجة بشوطين، إلا أن اللاعب الألماني سرعان ما صحح موقفه وأعاد الكسر ليتدارك الموقف سريعا، بل وتمكن من كسر إرسال تيم في الشوط الثامن ليتقدم (5-3)، ويصبح على بُعد شوط من حسم البطولة.

ورغم ابتعاد اللاعب الألماني بشوط عن اللقب، إلا أنه سمح لتيم بكسر إرساله سريعا بل والتقدم في النتيجة (6-5)، ومعه الإرسال، لكن صمد زفيريف ونجح في كسر الإرسال وتأجيل الحسم لشوط كسر التعادل.

واستمرت المنافسة على أشدها بين اللاعبين رغم وضوح عامل التعب عليهما، حتى تمكن تيم إنهاء الأمور تماما بنتيجة (8-6).