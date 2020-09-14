أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، مقتل زعيم الخلية الإرهابية التي نفذت هجوما في وقت سابق أسفر عن مصرع 4 عسكريين في منطقة جبل البداوي شمالي البلاد.



وبحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني فإن قوات الأمن طاردت خلية إرهابية يرأسها أحد المطلوبين أمنيا يسمى خالد التلاوي قامت في وقت سابق بإلقاء قنبلة يدوية وإطلاق النار على عناصر دورية ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع بجروح بليغة أدت إلى وفاته لاحقا.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الخلية فرت من المنطقة باتجاه محلة رشعين - طريق بنحي عند الفجر، وقامت وحدات من الجيش بتطويق المنطقة حيث اختبأ الإرهابيون.

وخلال العملية أقدم الإرهابي التلاوي على إطلاق النار باتجاه أحد العسكريين الذي رد عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله على الفور، وتجري ملاحقة أفراد المجموعة الإرهابية لتوقيفهم.