سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما ظل سعر الدولار ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي، عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



سعر الدولار في السوق السوداء

وفي السوق السوداء، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 205 جنيهات، مقابل 210 جنيها خلال تعاملات الأمس، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى تاريخي بتسجيله 260 جنيها لكل دولار أمريكي في تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فإن سعر الدولار انخفض بشكل متباين بين العديد من التجار، حيث سجل أقل سعر في السوق السوداء 200 جنيها، بينما سجل أعلى سعر للدولار 207 جنيهات، ووصل متوسط سعر صرف الدولار نحو 205 جنيهات، وهو السعر المعتمد لدى محلات الذهب، وقد أحجم عدد كبير من تجار العملات عن بيع وشراء العملات الأجنبية، خوفا من الحملات الأمنية.

حالة الطوارئ الاقتصادية

ويوم الخميس، أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ الاقتصادية في محاولة منها للسيطرة على انفلات سوق العملات، وقالت إن حرباً متعمدة تدار ضد السودان لإنهاكه اقتصاديا.

وفي مؤتمر صحفي شارك فيه وزيرا المالية والعدل، وحضره قادة الأمن والشرطة والدعم السريع، تم الإعلان عن تشكيل نيابات طوارئ لوقف تدهور الجنيه السوداني بعد تدنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي إنه ليست هناك أي أسباب اقتصادية وراء الانخفاض الحالي للعملة المحلية.

وأعلنت عن إجراءات عاجلة وترتيبات محكمة لوقف تعاملات تجار العملة الذين يديرون أنشطتهم في الخارج، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الأمني مع عدد من الدول لوقف هذه المضاربات.

ويعمد تجار في سوق العملات إلى شراء تحويلات المغتربين في الخارج وتسليم مقابلها بالجنيه السوداني عبر وكلاء في الداخل.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن صعود الدولار الممنهج "حرب معلنة" وتخريب متعمد، وعدها معركة سياسية ممتدة يستخدم فيها الاقتصاد لمحاربة الثورة السودانية.

ويواجه السودان أزمة فيضانات قاسية في الوقت الحالي تسببت في خسائر كبيرة.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو في بنك السودان المركزي نحو 64.94 جنيه للشراء، و65.26 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 72.32 جنيه للشراء، و72.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 235 جنيها مقابل 250 جنيها خلال تعاملات الأمس، والإسترليني 262 جنيها مقابل 265 جنيها خلال تعاملات الأمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 178.80 جنيه للشراء و179.69 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 54 جنيها مقابل 52 جنيها خلال تعاملات الأمس، وسجل الدرهم الإماراتي نحو 55 جنيها مقابل 54 جنيها في تعاملات الأمس، وسجل الدينار الكويتي 600 جنيها مقابل 650 جنيها في تعاملات الأمس.