خاص.. ماذا قال محمد صلاح عن رغبة كومان في ضمه لبرشلونة؟

استيقظ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على الأنباء التي ربطته بالانتقال لنادي برشلونة الإسباني بناء على رغبة مدربه الجديد، رونالد كومان.



سيجاك سوارت، وكيل اللاعبين وصديق كومان، قال في تصريحات لموقع "فوتبول زون" الهولندي: "أعرف أن كومان يريد صلاح، وأعرف أيضاً أن صلاح سيريد الانتقال للبارسا".

ورفض سوارت الإفصاح عن مصدر المعلومة، قائلاً: "لا يمكنني الإفصاح عن المصدر، ولن أخوض في تفاصيل أخرى، ولكن صدقوني أنا أعرف ذلك جيداً".

وكان صلاح تألق في انطلاقة الدوري الإنجليزي، السبت، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" ليقود فريقه للفوز 4-3 على ليدز يونايتد.

وقال مصدر بالنادي الإنجليزي لمراسل "دوت الخليج الرياضية": "لم يحدث أي تواصل بين محمد صلاح ونادي برشلونة أو أيا من ممثليه".





وتابع المصدر نقلا عن اللاعب المنتشي بثلاثيته في افتتاحية الدوري: "صلاح سبق أن أكد استمراره مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، ليس لديه أي نية للمغادرة".

نهاية عقد صلاح مع ليفربول

وينتهي تعاقد النجم المصري مع ليفربول في 2023، حيث انتقل إلى الفريق قادما من روما الإيطالي في صيف 2017 بعقد ينتهي في 2022، قبل أن يقوم بتجديده في عام 2018.

وواصل المصدر: "عند اشتعال أزمة برشلونة وليونيل ميسي الذي طلب الرحيل خلال الميركاتو الحالي، رشحت بعض الصحف محمد صلاح لخلافة اللاعب الأرجنتيني، لكنه لم يهتم بذلك".

وأردف: "تركيز صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول فقط، ولديه هدف واضح هذا الموسم، هو تحقيق لقب جديد مع الفريق، بخلاف الألقاب الفردية".

وختم: "نهاية الموسم الحالي قد تشهد تغيرا في وجهة نظر اللاعب المصري، لكنه أغلق باب التفكير في أي عروض حتى ذلك التوقيت".



