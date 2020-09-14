قتل 6 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية بينهم قياديان، اليوم الإثنين، في عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات صومالية في المحافظات الجنوبية.

وقال بيان للجيش الصومالي نقلته إذاعة صوت الجيش الرسمية إن عملية أمنية شنتها قوات دنب الخاصة، قتلت خلالها 5 عناصر من الشباب الإرهابية.

وأضاف أن من بين القتلى الإرهابيين قائد ميداني خبير صناعة المتفجرات يدعى آدم يوسف شيخ محمود الملقب بأبوسلمان في مدينة جمامي بمحافظة جوبا السفلى.

وتابع البيان أن الإرهابيين كانوا يختبئون في منزل أثناء قتلهم، وكان السكان المحليون يعانون من مضايقات شديدة من الخلية الإرهابية قبل اصطيادهم من قبل القوات الخاصة بالتعاون مع الأهالي.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الأمن بولاية جنوب غرب الصومال من قتل قائد إرهابي بارز في كمين عسكري يدعى إبراهيم معلم عبدي الملقب بـ"إبراهيم غني"، في منطقة تبعد 45 كم غربي مدينة بيدوا.

وأوضح بيان لقوات الأمن في الولاية إن إبراهيم غني كان يعمل قائد عمليات لحركة الشباب الإرهابية في مدينتي بردالي وبيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال .

وأمس الأحد، قالت شرطة ولاية جلمدج في مدينة عدادو بمحافظة جلجدود وسط البلاد، إنها أوقفت عددا من الأشخاص المشتبه بتورطهم في صلات مع الشباب الإرهابية، على الرغم من أنها لم تكشف عددهم.